Губернатор Александр Гусев: «Воронежский «Факел» получит от региона субсидию в 281 млн рублей»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Воронежский «Факел» получит от региональных властей субсидию в 281 миллион рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале 30 августа. Губернатор отметил, что команда показывает захватывающую игру в Российской Премьер-Лиге. И это общая заслуга спортсменов, тренера, руководства клуба и вовремя оказанная поддержка области.

- Но перед нами стоит задача глобальнее - развивать детский и юношеский футбол. Хотим создать условия для перехода мальчиков, которые пришли заниматься в академию «Факел» имени Проскурина, в главную команду, - пояснил Александр Гусев.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Поэтому отдельным условием для получения клубом помощи станет переход ребят из академии «Факел» в состав футбольной команды «Факел-М»: минимум два спортсмена в год. Таким образом в регионе должна сфомироваться правильная вертикаль: от детского к профессиональному спорту.

Кстати, сейчас идет набор мальчиков в академию. Для записи на просмотр нужно связаться с тренером по телефону: 8 908 141 45 54.