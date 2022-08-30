Нововоронежская АЭС презентовала общественности отчет по экологической безопасности за 2021 год

Фото: МАРТЫНОВА Ольга

Участниками мероприятия стали представители власти, городских общественных организаций, образовательных учреждений, медицинские работники, депутаты, представители городского Совета ветеранов, ветераны-атомщики.

С докладами выступили специалисты отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС и отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №33 ФМБА России. Эксперты ответили на все возникшие вопросы жителей о безопасности деятельности атомной станции.

Нововоронежская АЭС соблюдает все требования природоохранного законодательства, касающиеся охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недр, а также обращения с отходами производства и потребления. За прошедший год отсутствуют нарушения установленных нормативов. Атомщики ведут непрерывный контроль радиационной обстановки с помощью автоматизированной системы контроля, состоящей из 33 постов, размещенных на территории области.

На Нововоронежской АЭС успешно действует система экологического менеджмента (СЭМ). В 2021 году в рамках ресертификационного аудита эксперты немецкого сертификационного органа DQS подтвердили соответствие СЭМ Нововоронежской атомной станции требованиям национального и международного стандартов.

На природоохранные мероприятия в 2021 году Нововоронежская АЭС направила 39 млн 489 тыс. рублей. Среди наиболее значимых проектов — зарыбление пруда-охладителя энергоблока №5 Нововоронежской АЭС, куда было выпущено 6 тонн молоди белого толстолобика.

Кроме того, работники Нововоронежской АЭС приняли активное участие в многочисленных акциях по уборке и благоустройству набережной водохранилища, береговой линии реки Дон, высадке в городе более 2 тыс. деревьев.

«Безопасность является ключевой ценностью для нас и центральным аспектом корпоративной культуры. Результаты производственного экологического контроля и мониторинга за 2021 год указывают на отсутствие негативного влияния Нововоронежской АЭС на население и компоненты окружающей среды», - сказала начальник лаборатории внешнего радиационного контроля НВ АЭС Ольга Росновская.

«Нововоронежская атомная станция — одно из немногих предприятий региона, которое ежегодно представляет общественности свой экологический отчет. Документ содержит полную информацию обо всех экологических аспектах деятельности АЭС. Это пример открытой позиции, это хороший опыт, который стоит использовать производственным компаниям», - сказала председатель Общественной палаты г. Нововоронежа Инна Кудряшова.