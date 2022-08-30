Последние новости Воронежа на 30 августа 2022 года: расписание игр «Факела» на сентябрь, закрытый парк и билеты в театр за 100 тысяч

Ограничения связаны с подготовкой парка к фестивалю «Город-сад». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С утра 31 августа закроют парк «Алые паруса». Ограничения связаны с подготовкой к фестивалю «Город-сад». В этом году он пройдет в Воронеже 3 и 4 сентября. После окончания ландшафтного форума зеленую зону откроют не сразу - до вечера 6 сентября парк будут приводить в порядок. «Город-сад» в 2022 году впервые пройдет в «Алых парусах», до этого он несколько раз проводился на площади Ленина, Советской площади и в Центральном парке.

В боях на Украине погиб казак Евгений Свиридов из Воронежской области. Трагической новостью поделился руководитель семилукского хуторского казачьего войска Иван Еськов. Он рассказал, что Евгений много сделал для военно-патриотического воспитания воронежской молодежи. Подробности гибели Евгения Свиридовы неизвестны. Ранее администрация Борисоглебска сообщила о смерти Георгия Евсенко на Украине. Бойцу было 28 лет.

Покупка билетов в театр через интернет обошлась воронежцу в 100 тысяч рублей. Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчина переписывался со своей новой знакомой в мессенджере. В процессе общения девушка предложила ему купить два билета театр. Воронежец согласился и перешел по ссылке, которую она ему прислала. Только вот ссылка оказалась не рабочая. Мужчина пытался открыть ее несколько раз. Как выяснилось позже, при каждом переходе с его банковской карты списывались деньги. Заметил он это только, когда со счета пропали более 100 000 рублей. Поняв, что его обманули, горожанин обратился в полицию.

Стало известно расписание игр «Факела» в сентябре. 3 числа пройдет матч с «Пари Нижний Новгород» в рамках чемпионата РПЛ. А 15 сентября «Факел» ждет вторая за неполный месяц встреча со «Спартаком» - теперь на Кубок России в Москве. Первая игра с красно-белыми в Воронеже для «Факела» закончилась с разгромным счетом 4:1. 18 сентября наши спортсмены сыграют с командой из Сочи. А в промежуток с 28 по 30 сентября в стлице Черноземья «Факел» поборется с самарскими «Крыльями Советов» в рамках Кубка России.