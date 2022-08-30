Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «С 1 сентября по маршрутам №№ 21 и 63 начнут ездить большие автобусы»

Автобусы №№ 21 и 63 теперь будут обслуживать на предприятии «Воронежпассажиртранс». Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже с 1 сентября произойдут большие изменения в работе маршрутов №№ 21 и 63. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Вадим Кстенин.

Напомним, ранее эти два маршрута стабильно не работали. В мэрии вынуждены были принять решение расторгнуть действующие договоры с транспортными компаниями. По итогам электронного аукциона право на обслуживание маршрутов получили специалисты муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». Впервые на этих направлениях будут ездить большие автобусы.

– Уже послезавтра – новый учебный год. Поэтому для удобства горожан с 1 сентября на маршрутах №№ 21 и 63 начнут работать большие автобусы. В «Воронежпассажиртрансе» закончили все подготовительные мероприятия и готовы приступить к полноценному обслуживанию этих направлений, – рассказал Вадим Кстенин.

На каждом из маршрутов сможет одновременно работать до 14 автобусов, чтобы интервал движения в часы пик составлял не более 15 минут. Это позволит стабильно обеспечить жителей Шилово и района «Гормолзавода» в Северном микрорайоне более комфортным транспортом. Также в «Воронежпассажиртрансе» обеспечат соблюдение одних из самых поздних вечерних графиков на обслуживаемых направлениях.

– Курсировать здесь также будут и новые автобусы из последней поставки, оборудованные системой климат-контроля. Кроме того, из-за проведения в школах мероприятий, посвященных Дню знаний, значительно возрастет пассажиропоток. Поручил усилить контроль над выпуском подвижного состава на линию по всем городским маршрутам, – заявил мэр.

Вместе с тем пути этих двух маршрутов изменятся.

Для обеспечения связи Шилово с центральной частью Воронежа пошли навстречу обращениям горожан, и маршрут № 21 перенаправили с ВоГРЭСовского моста на Чернавский.

Автобусы теперь будут ехать так: от остановки «Поликлиника № 7» по улицам Ключникова, Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту до остановки «Школа». А обратно – по Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской, Ключникова.

Новый путь автобусов № 21. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Маршрут № 63 сократится на левом берегу. Дело в том, что остановка «Нефтебаза» не оборудована так, чтобы на ней могли свободно разместиться большие автобусы.

Теперь маршрут № 63 сделали таким: от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» по улицам 9 Января, 45-й Стрелковой дивизии, Беговой, Новгородской, Хользунова, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Ленинградской, Димитрова, Ленинскому проспекту до остановки «ул. Димитрова». И обратно – по Ленинскому проспекту, улице Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, улицам Беговой, 45-й Стрелковой дивизии, 9 Января.