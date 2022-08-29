Воронежский губернатор: «В 2022 году планируем построить почти 1,9 млн кв м жилья»

Фото - правительство Воронежской области

В Воронежской области в 2022 году планируется строительство 1,9 млн квадратных метров жилья. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале 29 августа.

В регионе возводят современное и комфортное жилье Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

Глава региона поделился, что за семь месяцев – с января по август – строители уже возвели более 1,1 миллиона «квадратов» нового современного жилья. Это безусловный рекорд, поскольку сразу на 30% больше, чем год назад.

Эти цифры подтверждают, что Воронежская область по-прежнему держит хорошие темпы в отраслях, определяющих развитие всей экономики, несмотря на санкционные вызовы. И дают возможность региону стабильно находится на 3 месте по вводу жилья в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья.

Строители региона трудятся на славу Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

– Есть все шансы спокойно выполнить намеченное: построить в 2022 году почти 1,9 миллиона «квадратов». Спасибо строителям за ударные темпы и возможность дать импульс смежным отраслям в непростое время, – подчеркнул Александр Гусев.