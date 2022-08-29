Владимир Нетёсов оказал содействие жителям региона в решении ряда вопросов

Фото: Воронежская областная Дума

Вопросы, с которыми заявители обращались к спикеру регионального парламента, касались благоустройства общественных территорий и ремонта соцобъектов.

Так, одно из обращений, рассмотренных Владимиром Нетёсовым, касалось необходимости ремонта спортивного зала Эртильской СОШ №1. Руководитель учебного заведения попросил председателя Воронежской облдумы оказать содействие в выделении финансирования. Необходимая поддержка учебному заведению будет оказана.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также получил обращение от жительницы Эртильского района по теме ремонта дороги на одной из улиц населенного пункта. Проработан вопрос о включении данного объекта в план дорожных работ на 2023 год.

Также заявителям оказано содействие в решении вопроса, касающегося совершенствования системы вывоза ТКО. Необходимые для этого работы будут оперативно проведены.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» Владимиром Нетёсовым рассмотрены обращения пяти многодетных семей, направленные в региональную общественную приемную партии «Единая Россия», о предоставлении необходимых канцелярских принадлежностей для подготовки школьников к новому учебному году. Адресная помощь будет оказана всем обратившимся заявителям.

– Депутаты областного парламента уже на протяжении многих лет принимают активное участие в акции, в рамках которой дети из многодетных семей и семей с невысоким доходом обеспечиваются необходимыми пособиями, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе. Эта работа в регионе будет продолжаться вплоть до самого Дня знаний, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.