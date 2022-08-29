Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

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В графике предстоящих работ, которые продлятся более четырех месяцев, выгрузка активной зоны, модернизация первого контура реакторной установки, капитальный ремонт корпуса реактора, ремонт турбоустановки.

Главной особенностью станет раскрепление оборудования, для его оснащения гидроамортизаторами и специальными подвесками. Важным этапом является и модернизация системы контроля управления турбинным отделением. Это предусматривает замену существующего электронного оборудования на современное. Отметим, что такие работы будут проводиться на НВ АЭС впервые.

«Модернизационные работы в ходе ППР позволят увеличить надежность и повысить уровень безопасности энергоблока №4. В свое время он строился исходя из сейсмичности площадки в 5 баллов, а после запланированных нами работ будет выдерживать максимальное возможное сейсмическое воздействие», – подчеркнул главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Включение энергоблока №4 в сеть предусмотрено в январе 2023 года.

ППР – ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения износа. Работы выполняются ремонтным и инженерно-техническим персоналом атомной станции и сотрудниками подрядных организаций. Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Энергоблоки №6 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №5 включен в сеть после планово-предупредительного ремонта 27 августа.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.