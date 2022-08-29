Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Основные мероприятия Дня города пройдут на площади Ленина и улице Кирова»

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в своем телеграм-канале, что поставил перед профильными структурными подразделениями ряд важных задач.

В частности, нужно проконтролировать подготовку к Дню знаний. 1 сентября школы города начнут работать в очном режиме, состоятся традиционные линейки для учеников 1, 9 и 11-х классов. Вадим Кстенин поручил за оставшиеся дни дополнительно проверить выполнение требований по безопасности дорожного движения: нанесение разметки, установку знаков и т.д.

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

3-4 сентября парк «Алые паруса» примет одно из крупнейших городских мероприятий – «Город Сад», а на Советской площади пройдет фестиваль «Русское лето». Эти территории впервые задействованы в таких масштабных мероприятиях. Мэр распорядился детально проработать и согласовать схемы ограничения парковки и движения, вопросы безопасности и содержания площадок. Комбинаты благоустройства Левобережного и Центрального района проведут накануне дополнительные «пятничники», чтобы навести в «Алых парусах» и на Советской площади порядок.

Также Вадим Кстенин рассказал о начале подготовки к празднованию Дня города, который состоится 17 сентября. Его планируют провести по схеме, которую отработали в ходе празднования 9 Мая: будут задействованы площадь Ленина и улица Кирова. Коммунальные службы заблаговременно усилят работу по уборке прилегающих территорий. План проведения главного городского праздника находится в процессе согласования.

Кроме того, мэр выразил благодарность структурным подразделениям администрации, управе района, сотрудникам комбината, помогавшим при проведении матча «Факел» – «Спартак». Все поставленные задачи выполнены.