Футбол за 10 тысяч и отобранная «звезда»: экономические новости недели для воронежцев

Перекупщики продают билеты на матч на сайте бесплатных объявлений Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Столько стоит собрать ребенка в школу? Почему зампреда Госдумы Алексея Гордеева лишили госнаграды Италии? За сколько перекупщики продают билеты на матч «Факел» - «Спартак»? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Санкции для губернатора…

Губернатор Александр Гусев попал под санкции Канады. Теперь ему и членами его семьи нельзя покупать недвижимость в этой стране, а также пользоваться услугами финансовых инструментов. Всего в санкционном списке 62 человека и одно предприятие – концерн «Автоматика». Сообщение об этом появилось на сайте правительства Канады.

Ранее воронежский губернатор попал под санкции Великобритании. Тогда он заявил, что это только подтверждает правильность выбранного им курса.

…и зампред Госдумы без звезды

Италия лишила вице-спикера Госдумы, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева Ордена Звезды. Госнаграду отобрали из-за «несоответствия званию». Документ подписал президент Италии Серджо Маттарелла.

Алексея Гордеева лишили госнаграды Италии Фото: с портала правительства Воронежской области.

Орден Звезды присуждается за развитие сотрудничества с этой страной. Вместе с Гордеевым ее госнаград лишились девять россиян, в том числе глава Сбербанка Герман Греф и замглавы МИДа Александр Грушко. Ранее награду отобрали у премьер-министра Михаила Мишустина.

Развитие туризма за 115 миллионов

Воронежская область получит из федерального бюджета 115 млн рублей на развитие туризма. Деньги направят на благоустройство пляжей на реках и озерах, а также создание новых туристических маршрутов.

В целом между 44 регионами распределили 3,1 млрд рублей. В Черноземье деньги также направят в Курскую (64,8 млн), Тамбовскую (40,9 млн) и Белгородскую (24,1 млн) области.

Собрать ребенка в школу стало дороже

Средние расходы на подготовку детей к новому учебному периоду в Воронеже за год выросли на 14%. Родителям необходимо потратить около 10,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее - 9,1 тыс. Таковы результаты исследования, которое провела компания SuperJob.

Расходы растут ежегодно. Так, в 2019-м средние траты составляли 6,8 тыс. рублей, а в 2020-м - уже 7,4 тыс.

В Воронеже подготовка детей к школе обходится родителям дешевле, чем жителям большинства городов-миллионников. Меньше тратят только семьи из Волгограда - 10,2 тыс. Больше всего расходов у жителей Москвы (в среднем 14,3 тыс.), Санкт-Петербурга (13,1 тыс.) и Екатеринбурга (12 тыс.).

Воронежские родители тратят в среднем 10,4 тыс. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инфляция снижается

В Воронежской области снижается уровень инфляции. По итогам июня показатель был на уровне 16,8%, тогда как по итогам июля - 15,3%. Это самое низкое значение в ЦФО. В среднем в Центральном федеральном округе инфляция составила 15,5%.

В Воронежском отделении Банка России замедление роста цен связали с укреплением рубля, снижением ставок в банках и погодными условиями.

Июль выдался чуть прохладнее, чем в прошлом году, и из-за этого люди не слишком активно брали путевки в воронежские пансионаты и дома отдыха. Чтобы как-то поддержать спрос, некоторые владельцы пересматривали тарифы, делая предложение более привлекательным по цене. Кроме того, урожая собрали больше, чем в прошлом году. Это повлияло на то, что замедлился рост цен на ряд овощей и фруктов, в том числе на яблоки, груши и картофель.

- После мартовского ажиотажа, когда многие начали скупать все подряд, ситуация успокоилась. Рубль укрепился, люди увидели, что дефицита товаров нет, и стали приобретать только то, что действительно нужно. Это во многом способствовало замедлению роста цен, - прокомментировала заместитель управляющего воронежского отделения Банка России Анна Сухова.

Ramada Plaza и «Арт-отель» продали за 2,17 млрд

Воронежские пятизвездочные отели выкупила столичная компания «Тренд Инвест». Начальная цена во время аукциона была в 975 млн рублей. При этом победитель торгов предложил 2,17 млрд. За указанную сумму продали здания отелей, лифты, мебель, посуду и другие предметы быта.

На отели претендовали три компании и два физических лица. Помимо «Тренд Инвест» это финансовая компания «Аксиома» и воронежское ООО «ЕвразияХолдинг».

Напомним, причиной продажи стало банкротство фирмы «Стройсервис», которой принадлежала большая часть имущества гостиниц. Основным кредитором компании был Сбербанк. При этом он передал свои претензии на 2,9 млрд рублей ООО «Строймаркет» - дочерней структуре ДСК.

Билеты на футбол за 10 тысяч

Сообщения о продаже билетов на домашний матч воронежского «Факела» со «Спартаком» стали появляться на сайтах бесплатных объявлений сразу после того, как закрылись официальные кассы. При этом перекупщики просят за билет от 4 до 10 тысяч при номинальной стоимости 250 рублей.

Некоторые воронежцы занимали очередь к кассам накануне их открытия. Несмотря на то, что продажа должна была пройти в режиме «не более двух билетов в одни руки», очевидцы говорят, что многие покупали сразу по десять.

20 резидентов в новом индустриальном парке

В новом индустриальном парке «Подгоренский» планируют разместить более 20 резидентов. В основном это будут представители малого и среднего бизнеса. Для крупного предпринимательства выделят две-три площадки. Рассматриваются компании из строительной и промышленной сфер. Об этом сообщили в правительстве области.

В ближайшее время будут приняты решения, которые дадут властям Подгоренского района возможность приступить к привлечению резидентов. Территория уже обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями.