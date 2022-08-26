Выходные в Воронеже: Ночь кино, опера у стен замка, армянская кухня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

27 августа в Воронеже в рамках Года культурного наследия народов России пройдет День армянской культуры. Воронежцев познакомят с армянскими национальными традициями в Центральном парке.

С 12.00 у Зеленого театра начнут работу тематические интерактивные площадки. Гостей ждет выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества армянской диаспоры и Домов дружбы Воронежской области, выставка национального костюма, домашней утвари и национальных музыкальных инструментов, творческие мастер-классы.

Не обойдется без дегустации блюд армянской национальной кухни. Зрители смогут узнать процесс изготовления, а также самостоятельно попробовать себя в кулинарном творчестве.

В 14.00 в Зеленом театре пройдет концертная программа «Диалог культур» с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Воронежской области и представителей армянской диаспоры.

Вход свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ КИНО

27 августа Воронеж присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет в Центральном парке.

Под открытым небом в Зеленом театре покажут два российских фильма: «Последний Богатырь: Посланник тьмы» (6+) режиссера Дмитрия Дьяченко (который провел свое детство в Воронеже), а также драму «Чемпион мира» (6+) режиссера Алексея Сидорова.

Начало в 17.00. Вход свободный. 6+

Кстати, в этот же день библиотека имени Никитина в 16.00 приглашает на встречу в киноклубе «Слово» - пройдет просмотр и обсуждение документального фильма «Хой». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«АРБУЗНЫЙ РАЙ»

27 августа в Петропавловке пройдет фестиваль «Арбузный рай». Район славится своими бахчевыми на все Черноземье. В программе выставка сельских подворий и пугал, мастер-классы по карвингу (искусству художественной резки) из арбуза. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в арбузных забавах - «боулинге», «гольфе», поднятии «штанги». Гостей ждет большой концерт и дегустация разных сортов арбузов. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАМЕНЬЕ-ОПЕРА

27 и 28 августа у стен дворца Ольденбургских пройдет летний фестиваль «Раменье-Опера». Театр оперы и балета покажет 27 августа в 19.00 оперу воронежского композитора Геннадия Ставонина «Виват, Россия!», а 28 августа в 19.00 - балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Кроме того, на опен-эйре запланировано много бесплатных событий. В этом году фестиваль тематически посвящен юбилею Петра Первого, поэтому насыщенная программа напомнит гостям об излюбленном развлечении петровской эпохи – «ассамблеях». Она пройдет в Верхнем парке. Итак:

В 16.00 покажут спектакль «Азовский поход, или как царь Петр в баню ходил», одновременно начнутся творческие мастер-классы.

В 16.30 откроется Литературный салон. Посетители услышат поэзию XVIII века и шекспировские сонеты. А также сами смогут попробовать себя в роли чтецов.

В 17.00 - пройдет концерт ведущих солистов оперной труппы Воронежского театра оперы и балета. В исполнении Светланы Дюдиной, Людмилы Солод, Романа Дюдина и Артема Борисенко прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые романсы русских композиторов. Зрители смогут проследить эволюцию этого жанра от начала XIX века до наших дней, узнают, какое произведение, слывущее во всем мире настоящим символом русского романса, было написано и впервые исполнено в Воронеже.

В 17.45 состоится мастер-шоу по изготовлению глиняной посуды на настоящем гончарном круге и знакомство с коллекцией русской народной игрушки.

А 18.20 начнется театрализованный парад-дефиле в сценических костюмах от Воронежского театра оперы и балета.

6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В выставочном зале на ул. Кирова, 8 работает выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов "Красное. Родное". Проект посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленному президентом.

Экспозицию можно будет посмотреть до 31 августа. Вход свободный. 6+

МАСТЕР-КЛАССЫ В МУЗЕЯХ

28 августа музей-заповедник «Дивногорье» в 13.00 устраивает мастер-класс «Гербарий из Дивногорья». 6+

А археологический музей-заповедник «Костенки» в 14.00 приглашает на мастер-класс «Живопись каменного века». 6+

ВЫСТАВКА ФОТО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В художественном музее имени Крамского открылась выставка «Край Воронежский - край Петра I». Проект посвящен 350-летию императора.

Экспозиция представляет 42 фотографии, объединенные темой красоты природы Воронежского края, мест, которые навсегда связаны с именем Петра I.

- Работы представляют не только традиционные техники, но и творческие эксперименты, такие как фотографика и фотоживопись. Это позволяет более объемно увидеть мир через призму чувств, эмоций, восприятия авторов, выраженных в выбранных ими изобразительных формах, - отметили в музее. -Особое внимание фотографов сосредоточено на изображении реки Дон – главной водной артерии области, по которой ходили первые военные российские корабли, построенные на Воронежской верфи.

Выставка продлится до 11 сентября, 0+

ВЫСТАВКА МУЗЫ ДАВИДОВИЧА

В Доме архитектора открылась выставка работ Валентины Золотых «Звезда Давидовича». Экспозиция посвящена 45-летию Музея афористики. Проект представит картины художницы и ранние работы ее дочери Анны на фоне афоризмов Давидовича.

- Писатель скромно называл такую коллаборацию «Союзом трех гениев». Давидович считал одной из главных своих задач – «продвинуть подлинно русский талант», имея в виду свою несравненную Музу и Звезду, поэтому и у выставки цель – выразить прежде всего патриотический дух, запечатленный в творениях Валентины Золотых, - сообщили организаторы.

Валентина Золотых родилась в Землянске Воронежской области. Заниматься живописью начала в 70-х годах, в 1977 году в творческом союзе с писателем-афористом Аркадием Давидовичем участвовала в создании музея-квартиры. Частная мастерская художницы располагалась неподалеку от женского Алексеево-Акатова монастыря.

Первая выставка самодеятельной художницы состоялась в Воронеже в 1978 году. Ряд ее работ приобрели краеведческий музей и музей имени Крамского. В 1983 году Валентина Золотых переехала в Москву. Работы художницы экспонировались на престижных выставках в Новом Манеже, в Театре на Таганке. Ее картины принимали участие в выставках во Франции и Италии, часть из них осталась в частных коллекциях.

Выставку можно посмотреть до 15 сентября с 15.00 до 20.00. Вход свободный, 6+