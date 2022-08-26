ВТБ в Воронежской области нарастил розничный кредитный портфель на 9%

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Самую активную динамику показали кредиты наличными (плюс 15%), общий объем выданных средств по ним составил 22 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос на 7% и достиг 33,9 млрд рублей.

Период турбулентности обусловил спад покупательской активности воронежцев. Однако в июне, после очередного снижения ключевой ставки, интерес к заемным средствам снова повысился. Так, в июне банк предоставил потребителям в Воронежской области ипотечных кредитов на 565,7 млн рублей, что на 71% больше объема выданных займов в мае. В общей сложности с января по июнь жители оформили в ВТБ в регионе более 2 тысяч жилищных сделок на 5,3 млрд рублей. Значительная часть полученных воронежцами займов пришлась на госпрограммы: 1,9 млрд рублей – на льготную ипотеку, 1,5 млрд рублей – на «семейную».

Портфель автокредитов в январе-июне вырос на 330 млн рублей, составив 1,8 млрд рублей. Также жители Воронежской области активно получали в первой половине 2022 года кредитные карты, общий объем таких займов оценивается в 1,8 млрд рублей.

«По итогам января-июня воронежский ВТБ продемонстрировал положительную динамику по приросту объема портфеля розничных займов. Период изменений потребовал от федерального регулятора и банков активных шагов для нормализации ситуации и поддержки потребительского спроса. Мы ожидаем, что в дальнейшем тенденция оживления розничного рынка сохранится, правда, в скорректированных параметрах – до уровня начала года она восстановится вряд ли. Придать импульс отложенному спросу должны программы господдержки ипотечного и автокредитования, а также собственные предложения банков», – отметил Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент.