«Воронеж - это маленький Париж»: чем туристам запоминается столица Черноземья

Кольцовский сквер. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Яркие улочки с фонариками, много растений и живописных зданий или груда мусора под лавочками и исписанные надземные переходы: на каждого Воронеж производит разное впечатление. Коренные жители привыкли видеть его в одной поре и не замечают многих мелочей, но что думают приезжие?

Из столицы в столицу

Никогда не угадаешь, кого можно встретить на прогулке в Воронеже. Так, Карина и Андрей, молодая пара из Москвы, наткнулись на уличных музыкантов. Ребята рассказали, что им очень понравилось почти в каждом парке и даже возле Галереи Чижова слушать знакомые песни. В столице такое увидишь очень редко.

- Удобно, что везде много лавочек. Мы без проблем садились и наслаждались, долго стоять не приходилось, - отметила девушка.

На улицах Воронежа, правда, часто встречаются молодые музыканты, которые собирают толпы людей. И поют все вместе.

- Но эту романтичную картину с развешанным огоньками и приятной музыкой портила грязь вокруг. Нам не понравились перекопанные тротуары и дороги, мусор под скамейками и даже на них. Кто-то поел и не выбросил за собой, а рядом и урны нет. Либо же она заполнена настолько, что пустые стаканы и обертки горой лежат рядом. Мы как-то долгое время ходили с пустой бутылкой от воды, потому что выбросить было некуда, - рассказывает Карина.

Благоустройство проспекта Революции, которое длится уже не первый месяц, конечно, портит впечатление от главной улицы города. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Когда пара гуляла по проспекту Революции, им понравились достаточно старые здания и сооружения, которые выглядят «просто роскошно».

- Мне это напомнило маленький Париж - красные и зеленые трехэтажные здания, на которых красуются кованые балкончики с большим количеством растений, - продолжает девушка.

В этих же зданиях на первых этажах ребята увидели много кафешек и ресторанов с гирляндами и цветами. Они хорошо вписались в эту атмосферу.

Также пару удивило такси. Конечно, цены намного ниже, чем в Москве. Даже когда речь идет о больших расстояниях. А вот водители на дорогах вызвали вопросы:

- Ездят как попало. Иногда становилось страшно: доедем ли до точки назначения. Воронеж можно назвать не очень шумным, если сравнивать с другими городами, но на дорогах была суета. В Москве такое вождение встретишь редко, все стараются соблюдать правила, а тут как будто играют в шашки, - поделился впечатлениями Андрей.

Несмотря на некоторые недостатки города, ребята остались довольны поездкой.

Советская площадь Воронежа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Не все так радужно

Петербуржец Семен тоже не оставил без внимания воронежский транспорт, его привлекли и низкие цены, и оплата терминалом.

- Я проехал от железнодорожного вокзала до Сомово за 280 рублей, хотя расстояние немаленькое, около 25 км. В Питере это были бы большие деньги, - рассказывает молодой человек.

Еще туриста позабавило, что такси класса комфорт в Воронеже - это «Лада Веста» без кондиционера. Также Семена удивили пригородные электрички: быстрые и дешевые, но то же время расписание и их состояние оставляет желать лучшего.

- Я жил у сестры в Сомово. Утром электрички ходят часто, но вот вечером - проблема. Уехать можно с промежутком в четыре часа, а то и больше. Если ты работаешь и ездишь каждый день, то ждать приходится очень долго. Еще не понравилось, что проезд по студенческому билету действует до определенного числа. Можно подумать, что в июле и августе ученики не перемещаются. В Питере это постоянная акция, поэтому Воронеж тут расстроил.

Действительно, Воронеж может быть разным. Даже его центр. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Внешний вид города также не оставил равнодушным нашего собеседника:

- Центр, конечно красивый, но мой эстетический взор режут некоторые предметы.

Парню не понравились ржавые фонарные столбы вдоль дороги на левом берегу, «покрасить которые стоит копейки». Действительно, не очень приятно гулять по тротуару и видеть столько ржавчины. Особенно Семену запомнился надземный переход возле автовокзала.

- Я был в Воронеже до этого примерно восемь лет назад, а этот мост с каждым годом все хуже и хуже. Это же плюс-минус центровое место, а внутри все разрисовано, ужасно пахнет, ступеньки скоро развалятся... А ведь перейти дорогу по-другому нельзя, приходится с закрытым носом подниматься.

Но не все так плачевно, как сначала показалось нашему гостю. Семена развеселили и удивили несколько фактов. Очень много магазинов, названия которых оканчиваются на «Ок». Например, «РыбачОК», «ЦветОК», «ПирожОК». И во всех этих местах две последние буквы написаны заглавными, парень даже хотел собрать коллекцию фотографий с названиями таких заведений.

- Вторая забавная вещь. Такого количества накаченных секьюрити в барах не видел никогда в жизни. В Питере такого не встретишь, только если полиции столько же нагонят на игру «Спартак» - «Зенит». Когда я зашел в один маленький бар Воронежа, меня встретили четыре охранника. Потом я увиделся с другом в лофте, там вообще было восемь человек. Я в шоке - добавил напоследок Семен.

Новая жизнь в Воронеже

Два года назад Алина с холодной Камчатки перебралась в Воронеж. Девушку не испугала колоссальная разница в климате, настолько ей понравился город.

- Сначала было сложно, потому что нормальной температурой в августе на Дальнем Востоке считается +18 градусов, а здесь в день моего приезда термометр переваливал отметку в +30, - вспоминает Алина.

Воронежскому водохранилищу в этом году исполнилось 50 лет. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Именно сюда девушка решила поступать учиться. Принять такое решение ей помогли положительные отзывы блогеров, которых она смотрит.

- Мне сразу понравился город. Практически на каждом шагу меня поджидало открытие. Весной я впервые в жизни увидела, как цветут вишни и яблони, а потом появились и сами плоды, которые тоже меня удивили. На самом деле сложно выделить какие-то недостатки и преимущества, потому что до этого я посещала только близлежащие к Камчатке города, поэтому Воронеж стал чем-то новым и первым, - рассказывает собеседница.

Практически все привлекает Алину в нашем городе: высокие здания, красивые сооружения, наличие памятников. Да, не во всех районах Воронежа красиво, как в центре, но все равно в каждом уголке есть своя изюминка.

- Не зря говорят, что Воронеж - город куража. С первой прогулки я убедилась в этом. Огромное разнообразие кафе, баров и просто приятных мест для отдыха стали подтверждением моим словам, - этим девушке особенно нравится наш город.

Вид с воды. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Люди - это один из главных факторов, по которым определяют то, насколько комфортно жить в городе. В Воронеже с этим пунктом нет проблем. За два года на пути Алине встречались только доброжелательные люди, готовые помочь. Студентке настолько понравилось у нас, что теперь она планирует начать путешествовать по другим городам, открывать для себя все больше новых мест.