Последние новости Воронежа на 26 августа 2022 года: билеты на матч «Факела» по 10 тысяч и фейки об отравленных масках

Фото: Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

В Воронеже билеты на матч «Факел» - «Спартак» распродали за пять часов. Болельщики начали занимать места в очереди еще накануне. Билетов, конечно, хватило не всем. Это вызвало недовольство у людей, которые полдня простояли на жаре. Кстати, уже через несколько часов после окончания продаж в интернете появились билеты по баснословным ценам: перекупщики продают их в десятки раз дороже – от 4000 до 10000 рублей. Матч «Факел» - «Спартак» в рамках 7-го тура РПЛ пройдет 27 августа в 17.30. В этот день центр Воронежа перекроют и на нескольких улицах запретят парковку. Подробнее о перекрытии - по ссылке.

Распространение отравленных масок в Воронеже назвали фейком. В городских пабликах стали сообщать о волонтерах от политических партий, которые ходят по квартирам и просят примерить маски. Если подойдет - дадут несколько штук на всю семью. И вот якобы эти маски пропитаны наркотиками, а после того, как человек теряет сознание, злоумышленники проникают в квартиру и грабят ее. Однако власти отметили, что этот фейк «гуляет» по соцсетям в разных регионах не один сезон. Информация не соответствует действительности.

Воронежцев просят помочь в опознании семьи с ребенком, утопленной под Питером. Останки девочки обнаружили в реке Ижора в Ленинградской области в октября 2021 года. Мужчина случайно вытянул из воды сумку, в которой находилась гиря, кости ребенка в возрасте 5-10 лет и одежда. Причину смерти и личность девочки до сих пор не установили. Но экспертиза ДНК показала совпадение с анализами тел мужчины и женщины возраста 45-55 лет, найденных в воде у берега этой же реки в августе 2008 года. Криминалисты пришли к выводу, что взрослые являются отцом и матерью ребенка. Их смерть носила криминальный характер. Трупы были завернуты в покрывала, к ним привязан бетонный поребрик к виде груза. Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенных преступлениях, звонить по телефонам: 8(812) 492-01-58 (отдел дежурных следователей СУ СК РФ по Ленинградской области) или 8(473) 255-22-50; 8(473) 255-22-53 (отдел криминалистики СУ СК РФ по Воронежской области).