фото правительства Воронежской области

27 августа в Воронеже приняли присягу более 1200 курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Торжественная церемония прошла на территории первого учебного городка, сообщили в правительстве Воронежской области.

фото правительства Воронежской области

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв, принявший участие в событии, отметил, что стремительно развивающимся воздушно-космическим силам нашей страны нужны высококлассные специалисты.

- Для того, чтобы стать профессионалами, способными выполнять сложнейшие задачи, которые стоят перед ВКС, необходимо прилагать максимум усилий. Вы уже сделали важный шаг на этом пути - поступили в прославленный вуз. Уже больше века он готовит именно таких специалистов для отечественной авиации. Среди них - бесстрашные герои, показавшие выдающиеся образцы служения Отечеству. Сегодня им следует нынешнее поколение офицеров ВКС, которые доблестно выполняют свой долг перед страной. Вам есть, на кого равняться. А благодаря преподавателям и наставникам вуза вы сможете подтвердить его репутацию достойной службой, - подчеркнул Сергей Трухачёв.

фото правительства Воронежской области

Зампред зачитал поздравление губернатора Александра Гусева.

- Один из лучших военных вузов России всегда готовил высококлассных специалистов и доблестных защитников Отечества. Благодаря мудрым и опытным наставникам за время учебы вы получите знания и воспитаете в себе качества, позволяющие решать самые сложные служебные и житейские задачи. Для Воронежской области особая честь быть причастной к формированию новых поколений элиты нашей армии. Соблюдение присяги станет основой ваших дел и поступков. Надеюсь видеть в каждом из вас личность, достойную стать офицером Вооруженных Сил России, - говорится в напутствии главы региона.