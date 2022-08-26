Спортивные выходные в Воронежской области: матч «Факела» со «Спартаком», лучшие борцы на руках и универсальный бой

На матче со "Спартаком" будет супераншлаг. При этом многие болельщики так и не смогут туда попасть. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Выходные подарят любителям спорта в Воронежской области много сильных эмоций. Главное действо – это, конечно, домашний матч «Факела» с московским «Спартаком» в субботу, 27 августа. Счастливчикам, получившим заветный билет, рекомендуют приходить на стадион задолго до начала матча. Стадион откроется уже в 15.00. хотя матч начнется в 17.30.

В фан-зоне у Восточной трибуны болельщиков будут ждать выступление кавер-группы, аттракцион «Точный удар», фотобудка, викторины и фотозона, аквагрим и шоу барабанщиков.

Перед Центральной трибуной болельщиков также порадует шоу барабанщиков. На террасе трибуны семьи будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату.

Перед Северной трибуной болельщики смогут сыграть во флетбол, бампербол, настольный футбол и написать добрые пожелания «Факелу» на арт-кубе. А самых маленьких любителей футбола ждет филворд – головоломка на поиск слов.

Ну а потом сама игра. «Спартак» сейчас вновь силен, так что советуем не расстраиваться от любого исхода матча – в любом случае вы увидите классный футбол.

Интересно будет в эти выходные и в Семилукском районе. В Семилуках с 26 по 28 августа проходит всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок Черноземья». Наверное, каждый из мужчин хотя бы раз в жизни боролся на руках. Посмотреть, как это делают профессионально, можно будет в физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным залом по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 138а/1. В турнире участвуют 200 атлетов. 27 и 28 августа соревнования стартуют в 11.00.

Афиша у турнира весьма впечатляющая. Фото: vk.com/turnir_poslenovogodniy1

А на пруду «Разинский» Семилукского района в самом разгаре соревнования лучших рыболовов. На этот раз определят лучших «спецов» по ловле карпа. За турниром можно наблюдать 27 и 28 августа. Если, конечно, не поленитесь рано встать и успеть к началу соревнований. Они и в субботу, и в воскресенье, стартуют в 7.00.

На соревнованиях могут поймать карпа и побольше. Фото: minnow.ru/forum/viewtopic.php?id=24078

Тем, кто в ближайшие выходные будет в Верхней Хаве или проездом через этот райцентр, рекомендуем посмотреть на чемпионат и первенство Воронежской области по пэйнтболу. Местные жители подскажут, где находится специально оборудованное место для любителей «стрелялок». За боем, где палят только пулями с краской, можно понаблюдать 27 и 28 августа, начиная с 10.00.

На сражения в пэйнтбол можно посмотреть в Верхней Хаве. Фото: vk.com/pkmirazh

В поселке Отрадное Новоусманского района 27 и 28 августа пройдет областной турнир по универсальному бою. Тем, кто хочет открыть для себя этот не очень широко известный вид единоборств, могут прийти в физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» (улица 50 лет Октября, д. 41). В соревнованиях будут участвовать 150 бойцов. И 27, и 28 августа поединки стартуют с 10.00.

Универсальный бой как хоккей - спорт для настоящих мужчин! Фото: 36.rosguard.gov.ru

Будет на что посмотреть и любителям интеллектуальных видов спорта. В Коминтерновском районе в лесу, расположенному по адресу: улица Екатерины Зеленко, д.6А, 27 августа пройдут чемпионат и первенство Воронежской области по спортивному ориентированию. На соревнования приедут около 300 спортсменов. За турнирами, где нужны не только быстрые ноги, но и точный расчет дистанции, можно понаблюдать 27 августа, начиная с 11.00.

В спортивном ориентировании важно не только быстро бежать, но и найти правильный маршрут в лесу. Фото: cspsk-vrn.ru

Любителей шахмат ждет чемпионат Воронежской области по блицу. Он пройдет во дворце спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116). Глаза не будут разбегаться от обилия досок, на соревнования заявились 20 сильнейших мастеров игры в быстрые шахматы. Стать свидетелем стремительного течения их мыслей, воплощающихся в ходы, можно 28 августа, начиная с 17.00.