Владимир Нетёсов обсудил с эртильскими педагогами строительство и ремонт образовательных учреждений в районе

фото: Воронежская областная Дума

Спикер регионального парламента провел встречу с педагогическими коллективами Эртильского района в преддверии нового учебного года. В рассмотрении актуальных вопросов сферы образования также приняли участие заместитель губернатора Сергей Соколов, глава района Иван Лесников.

Главные темы обсуждения — развитие системы образования в регионе, строительство и ремонт школ в районе и привлечение молодых учителей на работу в село.

фото: Воронежская областная Дума

В Эртильском районе 11 средних общеобразовательных школ, где функционируют 156 классов. В девяти школах созданы структурные дошкольные подразделения. Во всех учебных заведениях организовано бесплатное питание для младшеклассников, действуют адаптированные программы дополнительного образования для детей-инвалидов. Во все школы района подведен высокоскоростной интернет.

Как рассказали учителя, в школах района внедряются новые педагогические инструменты, совершенствующие образовательный процесс. Открыты восемь образовательных центров технологической и естественно-научной направленностей «Точка роста». Однако, педагоги отметили необходимость проведения модернизации помещений школ. Какие-то сельские учебные заведения нуждаются в капитальном ремонте, где-то требуется обновление спортивных залов и классов.

фото: Воронежская областная Дума

Владимир Нетёсов сообщил, что по инициативе «Единой России» и при поддержке президента Владимира Путина в этом году по всей стране началась реализация масштабного проекта по капремонту школ. В Воронежской области в этом году отремонтируют 11 школ, в том числе одну в поселке Первомайский Эртильского района. На следующий год запланирован капитальный ремонт девяти учебных заведений.

— В программе в основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно оснащается современным оборудованием, — рассказал Владимир Нетёсов.

В Первомайской школе Эртильского района капитальный ремонт на завершающей стадии. 1 сентября отремонтированное учебное заведение откроет двери для учащихся. Здесь обучаются 126 учеников и 26 дошкольников из Первомайского и близлежащих сел района. Благодаря федеральной программе в школе произвели замену дверей, напольного покрытия, установили подвесные потолки, провели внутреннюю отделку помещений, полностью отремонтировали электропроводку, системы канализации, отопления и водоснабжения, заменили всю мебель в классах и холлах, установили современное оборудование в школьный пищеблок. Также были закуплены учебники.

фото: Воронежская областная Дума

Кроме того, модернизация зданий и материально-технической базы учреждений образования Воронежской области ведется в рамках региональной программы капремонта.

— Наша задача — создать равные условия для всех школьников, независимо от их места жительства, и вывести на новый качественный современный уровень образовательный процесс, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Во время встречи также затронули тему привлечения молодых кадров на работу в сельские школы. Данный вопрос в ближайшее время обсудят на заседании с участием представителей правительства региона, депутатов Воронежской областной Думы и руководства района.