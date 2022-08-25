Алексей Гордеев и Владимир Нетёсов обсудили перспективы реализации новых региональных законов

Фото - Воронежской областной Думы

Кроме того, обсудили очередные масштабные изменения в бюджет Воронежской области.

Было отмечено, что корректировка главного финансового документа региона позволит направить существенные средства на дальнейшее развитие муниципальных образований, в том числе в рамках Народной программы.

Одной из главных тем, которую обсудили заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, стали новые законодательные инициативы, рассмотренные депутатским корпусом регионального парламента, а также существенная корректировка бюджета региона, которая позволит направить почти 13,4 млрд рублей на реализацию программ по социально-экономическому развитию области.

В частности, Алексей Гордеев и Владимир Нетёсов оценили перспективы реализации нового регионального закона, направленного на поддержку производства импортозамещающих товаров и услуг. Документом утвержден перечень из 127 наименований видов деятельности, являющихся приоритетными для импортозамещения в регионе. Компании и предприниматели, работающие в этих отраслях, смогут претендовать на получение различных мер поддержки от государства.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, уже сегодня заявки на предоставление соответствующих мер господдержки готовы подать более двух десятков региональных компаний. Принятие закона позволит решить сразу несколько важных задач, в том числе, вывести качественные аналоги импортных товаров и услуг на рынок региона и страны, увеличить число рабочих мест в производстве и сопутствующих отраслях, а также расширить налогооблагаемую базу.

Что касается реализации задачи по обеспечению жильем детей-сирот, то в Воронежской области для скорейшего решения данного вопроса установлена новая дополнительная мера поддержки в виде жилищного сертификата.

Благодаря одобренному Воронежской областной Думой закону, возможности по улучшению жилищных условий детей-сирот, имеющих право на его получение, буду существенно расширены. Сертификат может быть использован не только для приобретения помещения на первичном, но и вторичном рынке жилья, в том числе частного дома. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и средства материнского капитала. На реализацию данной меры депутатами в рамках корректировки бюджета одобрено 75 млн рублей, что позволит в этом году распорядиться средствами сертификата 25 сиротам.

Алексей Гордеев отметил необходимость жесткого контроля за реализацией законодательного новшества, которое в полной мере заработает после принятия постановления регионального правительства, утверждающего порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки.

Зампред Госдумы обсудил со спикером регионального парламента и последние изменения, принятые парламентариями в бюджет региона. В частности, в рамках данной корректировкой было заложено более 2,5 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников. С сентября этого года зарплата соцработников, учителей, медиков и других работников бюджетной сферы в регионе увеличится к прошлому году на 15%. Отмечено, что не каждый регион сегодня может позволить себе направить такие существенные средства на данные цели.

Также дополнительно более 904 млн рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму. По большей части это связано с удорожанием строительства объектов в рамках ОАИП, среди которых существенная часть реализуется в рамках Народной программы.

Еще одна важная составляющая Народной программы – создание комфортной городской среды. Изменения в бюджет позволят направить 187 млн рублей на реализацию в Воронежской области проектов в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Предусмотрено также обновление парка автобусов в регионе, осуществляющего городские, пригородные, а также междугородние перевозки, в том числе, для нового маршрута «Воронеж-Луганск». На решение транспортных вопросов, также регулярно озвучиваемых в обращениях избирателей, распределят более 1,4 млрд рублей.

Также дополнительные средства пойдут на закупку жилья для детей-сирот, ремонт спортивных и культурных учреждений, приобретение оборудования для школ, поддержку сельхозпредприятий, газификацию и многие другие программы, направленные на продолжение социально-экономического развития области.