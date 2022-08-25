Последние новости Воронежа на 25 августа 2022 года: проверка «Магнита», упавшая с 7 этажа и билеты на матч «Факел» - «Спартак»

Местами по области температура воздуха достигнет +35...+36°С Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уволенный за «прогул» участник спецоперации из Воронежа отказался возвращаться в «Магнит». В компании утверждают, что такую статью применили из-за неправильно поданных документов. Чтобы избежать подобных случаев торговая сеть подготовит разъяснения по оформлению трудовых отношений и необходимых документов для отбывающих на службу по контракту. Андрею «Магнит» пообещал оказать материальную помощь, а также предложил вернуться на работу. Однако молодой человек отказался. В ситуации намерена разобраться региональная Гострудинспекция. Они отправятся в компанию с внеплановой проверкой.

В Воронеже девушка выпала с балкона седьмого этажа и осталась жива. Несчастный случай произошел в Железнодорожном районе в доме № 25б/4 на улице Маршала Одинцова. 23 августа около 4.30 горожанка упала с высоты. С тяжелыми травмами ее отвезли в больницу. Известно, что спустя сутки после ЧП девушка была жива. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Билеты на матч воронежского «Факела» с московским «Спартаком» будут продавать только в кассах стадиона. Реализацию через онлайн-платформу отменили. Старт продаж начнется 25 августа в 11.00 - в одни руки не более двух билетов. Доступны будут места в секторе 1 Восточной трибуны, а также все сектора Северной. Для болельщиков откроют шесть касс - две со стороны улицы Студенческой и четыре с Фридриха Энгельса. Время работы: в четверг и в пятницу - с 11 до 19 часов, в день матча (если останутся билеты) - с 11.00 до 18.30. Игра со «Спартаком» начнется 27 августа в 17.30.

Сильная жара ждет воронежцев 25 и 26 августа. Местами в Воронежской области температура воздуха достигнет +35...+36°С. Спасатели просят жителей региона позаботиться о своей безопасности, а также соблюдать требования особого противопожарного режима.