В регионе в основном циркулируют два подвида омикрона – BA.4/ BA.5. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в Воронежской области перевалило уже за 400 тысяч человек. Ковид, о котором в последние полгода жители уже стали забывать, вновь активизировался. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, суточный прирост заболевших COVID-19 в августе вырос в два раза по сравнению с маем 2022-го. Очевидно, что осенью (традиционный сезон гриппа и простуд) инфицированных будет еще больше.

ШТАММ БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ, НО ПЕРЕНОСИТСЯ ЛЕГЧЕ

По данным облздрава на 22 августа, в стационарах региона лечатся от коронавируса 368 пациентов, а амбулаторную помощь получают 5 410 человек. Санитарные врачи отмечают, что сейчас в регионе в основном циркулируют два подвида омикрона – BA.4/ BA.5. Они отличаются высокой контагиозностью (заразностью), но более легким клиническим течением.

- Пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, в том числе COVID-19, проводится специфическая противовирусная терапия. Все схемы лечения, утвержденные ранее методическими рекомендациями, актуальны и эффективны в отношении нового штамма коронавируса. Важно вовремя обратиться к врачу с первыми признаками ОРВИ и строго следовать назначенному лечению. Самоизоляция требуется, - добавили в облзраве.

Для размещения пациентов с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом в регионе перепрофилировали 1 182 койки в 23 инфекционных стационарах и 86 мест в четырех многопрофильных неинфекционных больницах. 69 коек от общего числа – реанимационные.

РЕВАКЦИНИРОВАЛАСЬ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ ПРИВИТЫХ

Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что циркулирующие в регионе штаммы ковида опасны для непривитых и не переболевших ранее, а также для людей из групп риска: старше 60 лет и имеющие хронические заболевания. К началу этой недели в области прошли вакцинацию 1 559 506 человек, из них 1 462 508 получили обе дозы препарата. Ревакцинировались 370 595 жителей области.

Несмотря на то, что пандемия перестала бушевать, облздрав рекомендует не отказываться от повторной иммунизации. Какой препарат использовать для ревакцинации - непринципиально, медики утверждают, что подойдет любой из зарегистрированных препаратов. Сделать прививку можно во всех поликлиниках, имеющих на базе пункт вакцинации, независимо от места прикрепления.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОКА НЕ ВОЗВРАЩАЮТ

Сейчас на территории области действует обязательный масочный режим во всех видах общественного транспорта (пригородного и местного сообщения, такси), в медицинских учреждениях и аптеках, а также в пунктах временного размещения и организациях, которые оказывают социальную помощь населению.

В начале августа санитарные врачи рекомендовали пенсионерам старше 65 лет воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Всем остальным – использовать средства индивидуальной защиты в подобных местах, в частности, речь шла об объектах торговли.

Кроме того, учебным заведениям Воронежской области рекомендовали проводить линейки на 1 сентября только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Однако если школьный двор позволяет свободно разместит и остальных учащихся, то торжество можно устроить для всех. Родители смогут посетить линейки, им придется стоять в специально отведенном месте.

В целом же, в региональном управлении Роспотребнадзора на запрос «КП» отметили, что с учетом динамики эпидемического процесса необходимости возобновлять ограничения на уровне регионе нет. Но если эпидситуация значительно ухудшится, тогда меры могут вернуть.