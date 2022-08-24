Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили полуфиналистов всероссийского конкурса социальных стартапов

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В полуфинал вышел 31 участник из 17 регионов России.

С 1 по 31 июня 2022 года на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» заявки подали более 330 социальных стартапов со всей страны. Волонтеры Tele2 совместно с сотрудниками фонда отобрали из них 112 проектов. На следующем этапе состоялись онлайн-интервью, на которых, помимо команды фонда, работы конкурсантов оценивали эксперты, специалисты в области социального предпринимательства и профильные специалисты сферы детства. В полуфинал попал 31 участник из 17 регионов России.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу импакт-стартапам» – помочь людям и организациям, которые разрабатывают инновационные и эффективные способы решения социальных проблем в сфере детства и молодежи в своем регионе.

Заявки для «Локального проекта» принимались от заявителей из Курской области, Саратовской области, Алтайского края, Волгоградской области, Краснодарского края, Новосибирской области, Омской области, Орловской области, Ростовской области, Ставропольского края, соответствующих критериям отбора и деятельность которых реализуется в населенных пунктах с населением до 100 000 человек.

В «Масштабный проект» заявки принимались от лидеров проектов, имеющих потенциал финансовой устойчивости, масштабируемости и обладающих потенциалом глубокого социального воздействия, деятельность которых реализуется в одном или нескольких населенных пунктах с населением выше 100 000 человек.

14 декабря в Москве победителей будет определять взрослое и детское жюри конкурса. Сильнейшим проектам фонд «Навстречу переменам» и Tele2 предоставят гранты до 1,5 млн рублей, также они автоматически зачисляются в «Инкубатор», где смогут пройти программу индивидуального развития длительностью от одного до трех лет.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 всегда старается поддерживать смелых людей, меняющих мир к лучшему. И мы рады видеть таких активных и амбициозных лидеров социальных стартапов в сфере детства. Представленные проекты впечатляют своим разнообразием и нестандартными идеями. Мы уверены в том, что поддержка, которую предприниматели получат в рамках этого конкурса, позволит им реализовать свои самые смелые и масштабные планы».

Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель совета фонда:

«Мы закончили полуфинал. Этот год для нас юбилейный – фонду 10 лет, и он удивил нас качеством заявок и географией. Мы очень рады, что в стране есть большое число людей, которые искренне заинтересованы в судьбах детей, чтобы дети реализовали свое право на образование, достойный образ жизни вне зависимости от того региона РФ, где они растут. Отрадно, что есть герои перемен и у нас есть возможность поддерживать замечательных, инициативных людей».

За 10 лет работы фонда выпускники программ изменили к лучшему жизнь более 430 000 детей, поддержано 380 проектов, выдано грантов на сумму 71 млн рублей, задействованы 800 экспертов, менторов, консультантов, волонтеров.