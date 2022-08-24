Последние новости Воронежа на 24 августа 2022 года: линейки на 1 сентября, допбилеты на матч «Факела» и мощи Сергия Радонежского

Ковчег со святыней разместят со 2 по 4 сентября в Благовещенском кафедральном соборе. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже на 1 сентября отменят торжественные линейки для большинства школьников. Руководителям школ рекомендуют организовать церемонию на открытом воздухе. И только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщила на общем родительском собрании руководитель регионального департамента образования, науки и молодёжной политики Наталья Салогубова. Однако если школьный двор достаточно широкий, на нем свободно размещаются все ученики, то торжество можно провести для всех. Родители могут прийти на линейку, только стоять они будут специально отведенном месте.

Под Воронежем браконьер застрелил хозяина пруда. Как сообщили следователи, убийство произошло в ночь на 21 августа селе Старая Ольшанка Семилукского района. 47-летний арендатор водоема заметил мужчину с сетью и попросил его прекратить ловлю. Но незнакомец в ответ на это выстрелил и скрылся с места происшествия. Находившиеся неподалеку охранники повезли пострадавшего в больницу, но он умер в дороге. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители росят всех, кто обладает информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом по телефону 02 или 112.

Канада ввела санкции против воронежского губернатора Александра Гусева. Список россиян, попавших под ограничения, опубликовали на сайте правительства этой страны. Всего в перечне 62 человека, а также одно оборонное предприятие «Автоматика». Как правило, санкции запрещают россиянам владеть какими-либо активами Канады, а также пользоваться ее финансовыми услугами. Ранее Александр Гусев попал под британские санкции.

В Воронеже в продажу поступят дополнительные билеты на матч «Факела» со «Спартаком». Представители московского клуба решили не выкупать гостевую квоту. Причина – в массовом протесте активных болельщиков, которым не нравится введение Fan ID. Теперь «Факел» имеет право продавать билеты на Северную трибуну Центрального стадиона профсоюзов. Матч воронежской команды со «Спартаком» пройдет 27 августа в 17.30.

В столицу Черноземья привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Ковчег со святыней разместят со 2 по 4 сентября в Благовещенском кафедральном соборе. Встреча мощей состоится 2 сентября в 7.30, будет совершен молебен и начнется служение Божественной литургии. Во время пребывания святыни собор будет открыт с 6.00 до 21.00. 4 сентября в 13.00 после службы ковчег отправится в Белгородскую митрополию.