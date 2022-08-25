Фанат «Спартака»: «В Воронеже 22 года назад милиционеры отправили нас ночевать на трибуну пустого стадиона»

В 2000 году моквичи, приехавшие на футбол, разгромили киоски у "Брно". Фото: кадр с видео ОРТ.

У московского «Спартака» есть активные болельщики в каждом регионе России. Воронеж – не исключение. Мы поговорили с одним из фанатов «Спартака» в нашем городе Олегом Воротынцевым. Вспомнили прошлое и прикинули, что случится в недалеком будущем. То есть, на матче «Факела» и «Спартака» в Воронеже 27 августа 2022 года.

«МОИХ ДРУЗЕЙ НА СТАДИОНЕ НЕ БУДЕТ»

- В эту дату «Красно-Белого Воронежа» (так называется группа воронежских болельщиков «Спартака» - Ред.) на Центральном стадионе профсоюзов не будет, - заявил Олег. - Причина все та же – бойкот из-за введения Fan ID на стадионах страны. Ребята встретят игроков «Спартака» у гостиницы, пожелают удачи и на этом, к сожалению, все. Общий просмотр матча состоится где-нибудь в баре. Не будет и посещения стадиона на матчах «Факела» со «Спартаком» на Кубок.

- Не думаете ли, что такая форма протеста, может быть, все-таки перебор?

- Нет. Многие считают, что Fan ID закрывает дорогу на стадион только тем, кто имеет административное правонарушение. Совсем не так. Например, есть пункт, согласно которому полицейские могут отказать в разрешении на выдачу Карты болельщика вообще без внятного объяснения причин. Просто, как говорится, кто-то для них рожей не вышел. Был пример, когда отец троих детей, не замеченный ни в каких правонарушениях, почему-то лишился возможности ходить на футбол. Известный в недалеком прошлом телекомментатор Виктор Гусев рассказал, что его друг-иностранец собирался приехать на футбол, но отказался от своего намерения, так как его невозможно было туда провести из-за Fan ID. Закрывает новый порядок и возможность спонтанных походов на стадион. Решил вдруг дедушка с внуком посмотреть на игру команды из своего города, а нельзя…

«В ПАРКЕ «ОРЛЕНОК» ОХРАННИКИ ПОДОШЛИ И СКАЗАЛИ, ЧТО БОЛЕЛЬЩИКАМ «СПАРТАКА» ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО»

- Знаю, что вы были на ставшим легендарным матче 5 августа 2000 года, когда «Факел» победил «Спартак» - 1:0. Что помните о нем?

- Расскажу не столько о матче, сколько о том, что было вокруг него. Мы приехали в Воронеж около трех часов ночи 5 августа. И нас уже встречали милиционеры. Нет брони на гостиницу – сажали в «воронок» и везли на Центральный стадион профсоюзов. Оставляли там на пустой Северной трибуне ночевать. Там ютился и я со своей девушкой. Кое-как ночь провели прямо под открытым небом, без воды и туалета. Потом пошли погулять в парк «Орленок», были там, кроме нас, брат с женой и еще двое болельщиков. Все прилично себя вели, никто не хулиганил. Подошли охранники парка и сказали, что нам лучше уйти, потому что воронежцев наше пребывание в парке напрягает.

К фанатам "Спартака" милиционеры относились максимально жестко. Фото: кадр с видео ОРТ.

- Что-то очень напоминает расистские выходки…

- Да, всех под одну гребенку, не взирая на вид и возраст. При этом нужно сказать, что в те времена за клубами по городам ездило много людей, которым на футбол было абсолютно плевать. В недалёкие от Москвы города таких каталось больше обычного, и Воронеж в этот негласный список попадал. Поэтому в той самой потасовке у «Брно» участвовало много таких ребят, которым важнее было устроить беспредел в стиле «Твори бардак – мы здесь проездом», чем поддержать команду на выезде. Это важно. Уже на трибуне нас во время зарядов некоторые из них одергивали: «Да достал уже ваш «Спартак» - такая реакция была на наши кричалки в поддержку любимой команды.

У "Брно" били и машины. Фото: кадр с видео ОРТ.

- На самом матче особых инцидентов не было?

- На матче было использовано много пиротехники, петард, и это, наверное, самое главное, что запомнилось. После того, как сектор буквально заполыхал, пожарные машины пару раз готовились к поливу нас из брандспойтов, как до этого было с болельщиками ЦСКА, но в нашем случае обошлось без водных процедур.

«НЕ ЗНАЮ, КТО БУДЕТ РУЛИТЬ «СПАРТАКОМ», ЛИШЬ БЫ НЕ ИЗМАЙЛОВ»

- Сейчас в «Спартаке» намечаются большие перемены в руководстве (разговор был еще до того, как стало известно, что уходит многолетний президент клуба Леонид Федун – Ред.). Что от них ждете?

- Да, честно говоря, уже изрядно надоело все. Одна петрушка сменяет другую, а команду бросает из одной крайности в другую. Появилась уже на горизонте совсем одиозная для спартаковских болельщиков фигура Наиля Измайлова. Если он вернется к руководству, вообще пиши пропало. Более гнусной славы у болельщиков, чем у него, наверное, ни у кого нет (напомним, Измайлов уволил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, недавно взявшего чемпионство, после чего у «красно-белых» начался очередной период безвременья – Ред.).

- А что помните о временах, когда одним из начальников «Спартака» был нынешний директор «Факела» Роман Асхабадзе?

- Ничего, ни плохого, ни хорошего. Знаю только, что Роман Гурамович тогда много работал с легионерами. Зато много могу сказать про период его работы в «Факеле». И только хорошее. Все, с кем я общался, говорят, что он – человек, делающий все для достижения цели. Просто питбуль – вцепится, не оторвешь.

- Сейчас живете в Воронеже. Может и за «Факел» немного переживаете?

- Я вырос в небольшом городе в Белгородской области, где не было профессиональной команды. И с детства болею за «Спартак». Я не флюгер, чтобы менять любимую команду. «Факел» мне близок, но сердцем всегда буду за «Спартак».