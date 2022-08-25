Мэр Воронежа о подготовке к отопительному сезону: «Нужно стимулировать УК, чтобы они наводили порядок, а не только собирали деньги с людей»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону. В нем участвовали прокурор Воронежа Роман Лащ, первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Соломаха, руководитель Госжилинспекции по Воронежской области Диана Гончарова, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний нашего города.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Работы, в основном, идут в соответствии с графиками и даже с небольшим опережением в сравнении с прошлым годом, – отметил в своем докладе руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха. – С объектами жилого фонда ситуация такая: промыли и опрессовали 82% систем отопления, акты готовности имеются на 48,6% многоквартирных домов. Серьезное отставание от графиков фиксируем по управляющим компаниям Центрального и Ленинского районов. Подготовка объектов социальной сферы, а также сетей и мощностей теплоэнергетического комплекса идет штатно, за исключением отдельных случаев.

– До старта отопительного сезона необходимо более тщательно и совместными усилиями стимулировать эти управляющие компании, чтобы они наводили порядок, а не только собирали деньги с людей, ничего не делая, – обратился к коллегам мэр Вадим Кстенин.

Руководитель Госжилинспекции по Воронежской области Диана Гончарова, рассказала, что в результате профилактических мероприятий и привлечения к административной ответственности были случаи смены руководящего состава управляющих компаний.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Благодаря совместной работе ГЖИ и администрации города в прошлом году на старте отопительного периода количество обращений граждан снизилось на одну треть. Если в 2020 году за первые две недели поступило 2 тысячи обращений, то в 2021-м за тот же период – 1300, – отметила Диана Ивановна.

Прокурор Воронежа Роман Лащ заострил внимание на вопросе обеспечения теплом и горячей водой дома № 69 по улице Челюскинцев, который из-за действий самостоятельного хозяйствующего субъекта остался без котельной. Муниципальные службы ранее направили в надзорный орган всю информацию и проработали мероприятия по решению проблемы людей.

Первый вице-мэр Сергей Петрин сообщил, что соответствующий контракт уже заключили, и идут работы по переподключению дома на другой теплоисточник. Это довольно сложный процесс, так как нужно проложить новые сети к другой котельной, но он будет завершен до конца августа. А значит, удастся своевременно пустить тепло в дом.

Роман Лащ также заявил на необходимости наличия у муниципальной структуры – «Городской аварийно-ремонтной службы» (ГАРС) – сил и средств для устранения утечек на бесхозных сетях в самую «горячую пору» – на период пуска тепла, чтобы сроки работ не затягивались. Дмитрий Соломаха сообщил, что штат ГАРС полностью сформирован, материально-техническая база укомплектована и подготовлены четыре бригады в смену.

– У нас сложилась многолетняя практика, что на момент пуска тепла мы привлекаем помимо бригад ГАРС сторонние подрядные организации по прямым контрактам. А это от 6 до 12 бригад дополнительно. Также до начала отопительного сезона мы соберем потенциальные подрядные организации, которые выразили желание выполнять эти работы. Их тоже подключим, если количество аварийных ситуаций на момент пуска тепла одновременно будет превышать физические возможности ГАРС, – рассказал первый заместитель главы администрации Сергей Петрин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В ходе совещания также обсудили пути решения проблемы, возникшей из-за действий самостоятельного хозяйствующего субъекта, когда котельные на улицах Республиканской, 9 января и Машиностроителей остались без эксплуатирующей организации, а люди – без коммунальных услуг. Сейчас заключили новый договор, идет работа по возобновлению на котельных электро-, газо- и водоснабжения. Если при решении проблемы возникнут дополнительные сложности, то местные жители в любом случае без тепла не останутся.

– Мы не зря сохранили предприятие «Воронежская теплосеть» в муниципальной собственности и вывели его на режим безубыточной работы, чтобы в таких форс-мажорных обстоятельствах оно могло подхватить такие проблемные объекты и обеспечить их работоспособность, а людей, соответственно, коммунальными услугами, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Специалисты «Воронежской теплосети» по поручению главы города также приложат все усилия, чтобы ликвидировать угольную котельную на улице Нарвская, 8. Мэру доложили, что появилась техническая возможность подключения ее к газу, предприятие приступает к проектированию.

– Прошу обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав граждан в рассматриваемой сфере, в том числе путем превентивных мер, - подчеркнул прокурор Воронежа Роман Лащ.

Олег КУЗНЕЦОВ