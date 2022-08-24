В Воронеже продолжают сносить незаконно установленные торговые объекты

Лучше стввить киоск законно, чем потом оплачивать его снос. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже продолжают демонтировать незаконно установленные торговые объекты. Этим занимаются специалисты управлений административно-технического контроля и развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики вместе с управами районов.

– Муниципалитет прикладывает немало усилий, чтобы создать комфортные условия для малого бизнеса. Положение об НТО мы разрабатывали вместе с предпринимателями, учли множество поступивших от них пожеланий. Во многом пошли навстречу, предложив выгодные форматы для тех, кто готов вместе с городом создавать полезную инфраструктуру для воронежцев, например, ставить остановки современного образца. Добросовестный бизнес мы поддерживаем. В частности, в непростых экономических условиях продлили сроки реконструкции объектов и время, которое дается на устранение замечаний, ограничили для НТО, установленных в рамках схемы, контрольные мероприятия и т.д. Но хаотического размещения незаконных объектов на улицах Воронежа мы допускать не должны, – заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

23 августа, например, специалисты демонтировали нестационарный торговый объект на Московском проспекте – в районе дома № 10. Он был установлен в июле 2022 года вне утвержденной схемы размещения НТО.

Также начали снос построек в районе остановки «Остужева» на Ленинском проспекте. Это самостоятельно возведенные объекты капитального строительства в месте, где располагались торговые ряды. Еще в начале 2000-х годов место там предоставили для размещения маленького киоска (НТО). Позже бизнесмен незаконно построил вместо этого два двухэтажных здания, подпадающих под снос.

– Мы проводим целый ряд мероприятий, чтобы подтвердить, что объект действительно незаконный. Для их обнаружения идет постоянный мониторинг, в том числе управами районов. Также сотрудники управления имущественных и земельных отношений администрации отслеживают, как используют городские земельные участки. Далее незаконные установки включаются в определенный реестр и готовятся к сносу, – поделился тонкостями работы руководитель управления административно-технического контроля Геннадий Голиков.

Для выполнения демонтажа привлекают муниципальную технику, либо подрядные организации – в зависимости от размеров объекта.

Предпринимателей, незаконно разместивших свои киоски и павильоны, предварительно уведомляют о необходимости их сноса. После этого – в случае бездействия владельца в течение 15 дней – начинается разбор строения и вывоз стройматериалов на специализированную площадку для хранения. Позже с владельцев снесенных киосков, павильонов или более капитальных зданий взыщут стоимость работ и плату за незаконное занятие земельного участка.

– Конечно, нам хотелось бы, чтобы эта работа шла более быстро. И законодательство здесь идет нам навстречу. У нас есть большой плюс – теперь муниципалитетам предоставили право самостоятельно сносить незаконные капитальные объекты без решения суда, – отметил Геннадий Сергеевич.

Так, например, в 2021 году по распоряжению управления административно-технического контроля снесли 17 незаконных капитальных построек.

В 2022 году работа в этом направлении продолжается. Уже снесли восемь капитальных строений и запланированы работы еще на десяти – вся необходимая документация по ним подготовлена.

Сносят и капитальные строения, если их возведение нигде не согласовали. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Одновременно, в график демонтажа на 2022 год также включены и НТО.

– Ежегодно к нам поступает несколько сотен сигналов о том, что где-то незаконно размещен торговый объект. По каждому факту мы проводим проверки. В 2022 году в график включены порядка 300 объектов, 234 – уже демонтированы, в том числе самими предпринимателями добровольно, – рассказала начальник отдела по осуществлению контроля в сфере торговли управления административно-технического контроля Екатерина Васильева.

В 2022 году уже демонтировали 234 незаконных торговых объекта. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Она также отметила, что некоторые павильоны из числа демонтированных ликвидированы невозвратно, так как по ним не поступало запросов от владельцев.

– По сравнению с предыдущими годами наметилась положительная динамика увеличения количества невозвратных павильонов. Если в 2019 и в 2020 гг. таких объектов насчитывалось около десяти в год, в 2021 г. – их число составило 27, а за восемь месяцев 2022 года – уже 37, – поделилась Екатерина Григорьевна.

Вместе с тем, как сообщают специалисты управления административно-технического контроля, все еще сохраняются случаи, когда предприниматели, добровольно демонтировавшие на основании уведомления свои торговые объекты в установленный срок, размещают их в другом месте. Понятно, что это они делают также незаконно. И специалисты профильных подразделений администрации заново запускают мероприятия по проверке, сбору необходимых документов и уведомлению владельца.

– Для исключения таких случаев сейчас подготовлен проект нового порядка демонтажа для рассмотрения Воронежской городской Думой, в котором мы предлагаем исключить процедуру уведомления владельца. Надеемся, что, благодаря поддержке депутатов и контрольно-надзорных органов он будет утвержден и сможет вступить в силу уже в начале 2023 года. А мы, в свою очередь, прикладываем все усилия, чтобы этих объектов у нас в городе не было, чтобы добросовестные предприниматели имели возможность продавать свою продукцию на законных основаниях в условиях здоровой конкуренции, – сообщил руководитель управления административно-технического контроля Геннадий Голиков.

Такую практику уже применяют в ряде регионов – Москве, Челябинске, Рязани и др. В этих городах отсутствуют обязательные уведомления. Сотрудники муниципалитетов, обнаруживая незаконные объекты, выезжают на принудительный демонтаж и перевозят их на площадки хранения. Эта процедура позволит в максимально короткие сроки как выявить незаконное строение, так и демонтировать его, исключив возможность повторной установки в другом месте.

– Сейчас у нас нет причин, препятствующих выполнению работы в этом направлении. На территории Воронежа не действуют никакие запреты и моратории, касающиеся демонтажа незаконных торговых объектов. Внимательно изучив ситуацию, которая складывается сегодня на потребительском рынке, мы пришли к выводу, что нельзя вводить такие меры, которые могут плохо сказаться на добросовестных предпринимателях. Поэтому работу здесь мы проводим планомерно и стараемся максимально сокращать сроки ее выполнения, – пояснила заместитель главы администрации Людмила Бородина.

Таким образом, все незаконные торговые объекты в Воронеже так или иначе прекращают работу, в то время как законным субъектам предпринимательства оказывают поддержку со стороны муниципалитета. В связи с этим профильные специалисты администрации призывают предпринимателей вести свою деятельность официально.

– Всем предпринимателям, которые искали способ узаконить свою деятельность, мы оказали поддержку в рамках своей компетенции и перевели в статус законных, что не может не радовать. Стараемся максимально ускорить процедуру внесения в схему размещения НТО. Те предприниматели, которые сегодня незаконно размещают свои торговые объекты, знают, как сделать их законными, но игнорируют такую возможность, считая, что выгода от этого станет выше. Вероятно, это так на какое-то очень небольшое время, поскольку потом – когда начинается процесс демонтажа – они несут убытки, которые несравнимы с законным предпринимательством, – добавила Людмила Викторовна.