В Воронеже побывали школьники из Луганской народной республики

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Столицу Черноземья посетили школьники Луганского экономико-правового лицея им. героев «Молодой гвардии». Для ребят организовали двухдневные экскурсии по Воронежу по историческим местам и музеям. Поездку организовали в рамках проекта «Дети Новороссии», разработанного МРОО «Родительский собор» при поддержке «Единой России». Помощь в этом оказали депутаты городской Думы, в первую очередь председатель Владимир Ходырев и заместитель председателя Олег Черкасов.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Кстати, Воронеж стал первым в маршруте городов, в которых побывали ребята из ЛНР. В организации программы также поучаствовали мэр города Вадим Кстенин, представители муниципального «Туристско-информационного центра» и Воронежской и Борисоглебской Епархии.

Школьники провели в Воронеже три дня, которые оказались весьма насыщенными. Сначала для подростков устроили обзорную экскурсию, затем они посетили корабль-музей «Гото Предестинация», прошлись по Адмиралтейской площади. В музее «Арсенал» юным луганчанам рассказали о ратной истории Воронежа периода Великой Отечественной войны. Участники узнали о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, подвигах защитников и освободителей города, о боях, которые шли здесь с июля 1942 года по январь 1943-го. Школьники также посмотрели инсталляцию «Землянка» и познакомились с образцами советского оружия.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Затем ребята посетили Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Интерес у них вызвала экспозиция «212 дней и ночей», посвященная героической обороне нашего города. Завершилась программа посещением колоколитейного завода «Вера». Сами лицеисты поделились, что в их учебном процессе много внимания уделено изучению военной истории России и бывшего СССР. И некоторые подумывают в дальнейшем связать свою судьбу с вооруженными силами.

– Я очень люблю изучать элементы военной формы. У себя на родине я стараюсь больше читать про военную историю, и не просто то, что нам дают в классе, а стараюсь найти больше информации, посещая музеи и городскую библиотеку, – рассказала воспитанница лицея-интерната Александра Мануйлова.

Символично, что визит делегации детей из Луганска пришелся на 23 августа, когда отмечался День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. В честь этого ребята из ЛНР сфотографировались на фоне легендарного танка Т-34, участника сражения.

В парке «Орленок» для юных лицеистов также подготовили развлекательную программу. Там гости в ходе викторины поделились знаниями о Воронеже, которые они получили в ходе путешествия по нашему городу. Ребята с заданиями справились на отлично.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

– У них горят глаза. Минимум восемь лет, а то и раньше, им прививалось и внушалось совсем другое, чем то, что они увидели, какая она сегодня Россия. Воронеж – один из первых городов, которые они посещают. Здесь есть что показать и посмотреть: и Петровская эпоха, и Великая Отечественная война. Мы и дальше будем поддерживать проект «Дети Новороссии» и постараемся, чтобы хотя бы раз в месяц такие группы к нам приезжали и знакомились с историей и бытом нашего прекрасного города, – поделился по итогам встречи с детьми зампредседателя городской Думы Олег Черкасов.

Ирина Шабанова