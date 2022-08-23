Как фейковый сервисный центр вымогает деньги у воронежцев и причем тут тархун

Читательница "КП" стала жертвой мошенников, отдав в их руки ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась студентка Мария Кириллова. Она рассказала о том, как стала жертвой мошенников, отдав в их руки ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей.

24 июня девушка разлила на клавиатуру лимонад тархун. Девайс оставался в полностью рабочем состоянии, но некоторые клавиши «залипали» после нажатия. Знакомый мастер посоветовал обратиться в официальный сервисный центр и не рисковать самостоятельным проникновением, так как техника дорогая.

1 августа девушка нашла сайт, который выдавался за официальный сервисный центр известной компании. Интересно, что при вводе в поисковую строку соответствующего запроса мы видим этот сайт первым в списке, а официальный - всего лишь на четвертом месте.

Студентка оставила заявку на сайте, после чего с ней связался оператор. Он заверил, что стоимость чистки составит 2500 рублей. Также сообщил, что лично сдать ноутбук в сервис не получится. Все транспортировки совершаются с помощью курьера, так как работы проводятся в «закрытой лаборатории на частной территории». По приезде курьера девушка невнимательно изучила договор и подписала его: сработал человеческий фактор доверия. Позже выяснилось, что договор был оформлен некорректно.

«Вам повезло: самые дорогие детали не пострадали»

3 августа в 10.32 Марию разбудил звонок из «сервисного центра». Мужчина представился Сергеем Сергеевичем, мастером.

- По результатам диагностики у вас тут требуется химическая чистка, замена контактной площадки, реболлинг мультиконтроллера, восстановление всей системы питания после залития, ну и, соответственно, новый чип-контроллер питания. В принципе все. В этом плане вам повезло: самые дорогие модули не пострадали. Кстати, впервые такое вижу, чтобы так точно попало. Даже клавиатуру восстановить можно. Я вам ее восстановлю. Даже денег брать за это не буду сверху. По стоимости за все про все 54 870 рублей.

Не получив четкого согласия, мужчина сообщил, что заказ будет готов в течение одного-двух дней. В 10.45 студентка окончательно проснулась и позвонила в так называемую «службу контроля качества», где ей не смогли помочь и сказали ждать звонка от менеджера. В 11.07 Марии поступает звонок с уже известного ей номера и «мастер» Сергей Сергеевич на этот раз представился менеджером. На просьбы прекратить работы девушка получила отказ. По словам мужчины, к тому времени уже были заменены некоторые части. Ставить родные обратно вместо новых и возвращать технику в «сервисном центре» отказались.

После этого студентка обратилась с жалобой в полицию, где дело дальше, к сожалению, не продвинулось. Была попытка изъять ноутбук на экспертизу, но кроме акта выполненных работ Мария ничего не получила.

«Найдете свой ноутбук на сайте объявлений!»

Вечером того же дня девушка решила найти больше информации о сервисном центре. Сведения в интернете ее шокировали: огромное количество сайтов с жалобами и опытом пострадавших.

10 августа в 12.56 с ней связался некто, представившийся начальником сервиса. На звонок ответила хорошая подруга Машиной мамы, по совместительству юрист. В ходе десятиминутного разговора мужчина неоднократно срывался на собеседницу, используя ненормативную речь и угрозы.

- Ваш ребенок дал свое согласие на ремонт, а вы за своего отпрыска отвечаете. Будьте любезны прийти и оплатить этот ремонт. Иначе вы свой ноутбук на сайте объявлений найдете. Я вам прямо ссылку скину. Вы не первый такой клиент. Давайте так. Это гражданско-правовые отношения, уважаемая, этим прокуратура даже заниматься не будет.

После этого разговора с «начальником» не раз пытались связаться, но все безуспешно.

«Обманывают и клиентов, и собственных работников»

Потенциальные клиенты - не единственные жертвы таких мошенников. Часто люди, которые на них работают, не подозревают, чем на самом деле занимается компания. Кирилл (имя изменено) сам стал одним из таких работников зимой.

- Когда я пришел на собеседование, начал искать отзывы и сразу увидел, что опубликован всего один, причем отрицательный. Решил не обращать на это внимания. Проработал там две недели и понял, что больше не хочу. Стал искать альтернативы. Подходящей вакансии долго не было. Я пытался говорить с руководством. Оно сначала относилось с пониманием и шло навстречу, но позже и это изменилось. После того как я понял, что достучаться до кого-либо в этой компании бесполезно, мы с некоторыми другими коллегами решили уйти.

Работа Кирилла заключалась в доставке телефонов и подписании договоров на ремонт, иногда молодой человек покупал запчасти. Неоднократно ему не выплачивали обещанные суммы за работу, а также он сам был свидетелем того, как фирма обманывала заказчиков.

- При проверке техники компания присваивала себе зарядные устройства и позже неделями обещала прислать обратно. А один раз был такой случай: когда клиент сдавал в ремонт моноблок, у него были поломки, но он хотя бы включался. После так называемого «ремонта» перестал работать совсем и пропали комплектующие. Клиент был в шоке, поскольку он все фотографировал перед тем, как сдать технику. Они оттягивали под разными предлогами ремонт до двух месяцев, пытаясь при этом получить деньги за якобы уже проведенные работы. По прошествии двух месяцев сообщали клиентам, что их техника утилизирована. А по факту забирали себе и продавали на сайте объявлений под левыми профилями.

Как утверждает Кирилл, эта компания работает в ряде городов под разными юридическими лицами, но генеральный директор у них один и тот же. Молодой человек писал в черные онлайн-списки недобросовестных мастерских, после чего в его сторону посыпались угрозы. Пришлось заблокировать бывшее начальство в мессенджерах. Ни свой трудовой договор, ни его копию Кирилл после подписания не видел. Все договоры хранились в компании. Поэтому обещанных денег полностью он так и не получил.

Как не попасть в такую ситуацию?

1. Всегда проверять информацию на официальных сайтах. Как мы видели, даже в поисковике официальный сайт не отобразился на первом месте среди результатов поискового запроса. Подтвердить подлинность страницы всегда можно по наличию «галочки» в социальных сетях или изучив коробку/инструкции вашего девайса. Обычно на них указан сайт или номер поддержки.

2. Тщательно читать договоры и при необходимости обращаться к экспертам.

3. Проверять отзывы на сайт/компанию, чьими услугами вы собираетесь воспользоваться.

Что делать, если вы угодили в сети мошенников?

При попытке привлечения преступников к уголовной ответственности могут возникнуть значительные трудности. Как правило, задействованные лица хорошо подготовлены и понимают, что совершают мошенничество. Маскируют свои действия, чтобы внешне они не казались таковыми.

Мы обратились к практикующему адвокату за советом для тех, кто попал в такую ситуацию.

- Необходимо сохранять самообладание и воздержаться самому от правонарушений, - рекомендует наш собеседник, который предпочел остаться анонимным. - По возможности документировать их действия с применением аудио/видеосъемки. Сохранять все документы, а также материалы записей на первоначальных носителях. Обращаться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы. Деяния, предусмотренные частями со второй по четвертую статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» (в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ) относятся к подследственности органов внутренних дел, поэтому целесообразнее начать с обращения именно в полицию. Особое внимание обратить на единообразие механизма хищения принадлежащего имущества. Массовость - огромное преимущество в таком деле. В одиночку, к сожалению, добиться результатов будет гораздо сложнее.

В зависимости от размера ущерба и его значимости с учетом финансового состояния потерпевшего ссылаться следует на соответствующую часть статьи 159 Уголовного кодекса РФ (ущерб свыше 5000 рублей уже может быть значительным, свыше 250 000 является крупным, свыше 1 000 000 - особо крупным).

Если сотрудники полиции не будут действовать ожидаемым образом, можно попробовать вызвать повышенный общественный резонанс (например, записать видеорепортаж).

Поскольку лица, совершающие мошеннические действия, как правило, осведомлены о методах работы правоохранительных органов и механизмах доказывания преступлений, они, скорее всего, предпринимают меры конспирации. Поэтому может оказаться важным, чтобы сотрудники правоохранительных органов в ходе работы по обращениям граждан до того, как начать открыто работать с предполагаемыми злоумышленниками, провели негласные оперативно-розыскные мероприятия (в том числе наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, оперативные эксперименты). Такие работы должны проводиться, как правило, не менее месяца для лучших результатов.

Худшими исходами для злоумышленников могут стать часть 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и статья 210 (Организация преступного сообщества/преступной организации или участие в нем/ней).

Гарантии, что есть выход из подобной ситуации, нет. Самым верным решением, как ни банально, является тщательная проверка услуг, которыми собираетесь воспользоваться.

Наша героиня на данный момент все еще ждет обратной связи от участкового, у которого ее дело. Попытки до него дозвониться, по словам Марии, не увенчались успехом. Ответ девушка должна была получить еще 14 августа.