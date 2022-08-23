«В первый класс идет вся семья»: советы многодетных мам воронежцам

Буквально через неделю для ребят начнется учебный год. Фото: Иван МАКЕЕВ

До нового учебного года осталось совсем немного. Особенно сложно самым юным школьникам, ведь им нужно привыкнуть к новому режиму и графику: уроки, домашние задания, кружки… По мнению психологов, первые месяцы учебы первоклашек уходят больше на адаптацию, чтобы ребенок смог приспособиться к новым условиям.

А как правильно помочь своему чаду справиться с волнением, настроить его на учебу? Как вести себя родителям? Об этом мы решили поговорить с многодетными мамами, которые не первый раз сталкиваются с такими трудностями и готовы поделиться своими советами.

Ирина Копыльцова, трое детей (Воронеж):

- На самом деле, первый раз в первый класс - не только для ребенка, но и для родителей. Я как мама троих детей смело могу сказать, что в первый класс идет вся семья: и мама, и папа, и бабушки с дедушками. Наш главный принцип - за две-три недели до начала учебного года начинаем потихоньку восстанавливать ребенку режим. Как правило, одно из самых тяжелых испытаний для будущего первоклассника - ранние подъемы, поэтому практически весь август мы работаем над режимом дня. Например, сегодня ребенок встал в 9.20, завтра - в 9.00, а к концу августа ему легко будет подниматься в семь утра. Это наша маленькая хитрость.

Ольга Нечаева, трое детей (Семилуки):

- В начальную школу у меня ходят две дочери-двойняшки. Поначалу, конечно, было тяжело - волновались не только дети, но и вся семья. Особенно переживали с мужем, как связаться с детьми, вдруг что. Телефон покупать не хотели категорически: прекрасно понимаем, что когда у первоклассника сотовый, то все время на переменках он будет сидеть в нем. Также ребенок может просто его потерять. Поэтому заранее долго думали - в итоге сошлись на смарт-часах. Это очень удобно - для первоклашек самое то! Во-первых, главное для всех родителей - возможность позвонить ребенку и поговорить с ним по часам, во-вторых, они закреплены на руке, поэтому он их нигде не забудет и не оставит, а в-третьих, что для нас тоже важно, есть возможность посмотреть и отследить, где сейчас находятся дети. Эти часы сильно выручают нас, просто находка!

Юлия Трофимова, четверо детей (Воронеж):

- Нам в подготовке к школе сильно помогают познавательные мультики. Сейчас еще много разных сайтов, на которых можно подготовиться к занятиям в игровом формате. Нашему сыну очень нравится: с одной стороны, ты играешь, а с другой - учишься.

Елена Попова, трое детей (Россошь):

- Мы своим детям предоставляем больше самостоятельности, стараемся не давить, чтобы они сами решали. Например, с начальных классов даем им деньги - купить что-то в школьной столовой: булочку или сок. Но обязательно наличные: так дети быстрее приспособятся к счету, почувствуют ответственность за свои действия и, что важно, будут как взрослые. А вообще, первый класс - это прекрасное время в жизни каждого ребенка. Главное - чтобы родители всячески помогали своему чаду делать первые шаги к увлекательному миру знаний!

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1. Заранее познакомьте ребенка со школой, учителем и условиями обучения. Расскажите ему школьный распорядок дня, правила поведения на уроке и переменах.

2. Приучайте ребенка содержать в порядке все школьные принадлежности и свое рабочее место.

3. Не сосредотачивайте все внимание ребенка на учебе. Хвалите его за маленькие достижения, которые могут быть и не связаны с ней. Обратите внимание на успехи в спорте, если он посещает спортивные секции, в музыке, рисовании. Хвалите за помощь в домашних делах.

4. Не завышайте ценность отметок. Вместо этого обратите внимание на то, что сегодня у вашего ребенка получилось лучше: например, хорошо прочитал текст, который недавно читал с затруднением, решил пример, еще вчера казавшийся нерешаемым.

5. Не перегружайте детей учебой. Составьте распорядок дня, чтобы у ребенка было время и на прогулку, и на игры. Первокласснику особенно тяжело войти в школьный режим.

6. Пускай ребенок привыкает делать уроки самостоятельно: сначала все выполнит, а потом подходит к вам с готовой работой для проверки.