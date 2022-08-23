Вадим Кстенин рассказал о своем видении обновленной улицы Карла Маркса

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в экскурсии по улице Карла Маркса, организованной в рамках работы по проектированию развития территории. После мероприятия глава города встретился с участниками интерактивной сессии в Доме архитектора.

– Прошёл вчера по Карла Маркса, как планировал до начала работы над концепцией благоустройства бульвара, вместе с горожанами: краеведами, историками, общественниками, вело- и экоактивистами, представителями СМИ. Всем нам вместе надо было почувствовать энергетику территории, погрузиться в её историю. Мы достаточно быстро прошли, но в рамках соучаствующего проектирования будет ещё несколько и таких экскурсий, и сессий вовлечения, – поделился сегодня в своем телеграм-канале мэр.

Вадим Кстенин отметил, что малые архитектурные формы на бульваре устарели. Обновления требуют также освещение улицы, и «сквер букинистов», где много лет торгуют книгами и пластинками. По мнению главы города, надо поработать над видами плитки, фонарей, урн, лавочек и уникальным дизайном люков, чтобы создать горожанам комфортные условия для прогулок.

Пристальное внимание, по мнению Вадима Кстенина, надо уделить и дизайн-коду всего бульвара. Мэр предложил разработать для улицы Карла Маркса собственный дизайн люка, по принципу ранее проведенного архитектурного конкурса для проспекта Революции.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

– Если при будущих работах мы под слоями плитки и асфальта, как нам обещают краеведы, найдём участки старой брусчатки в хорошем состоянии, то я бы хотел её сохранить - либо выбрать и уложить, подняв до уровня тротуара, либо закрыть специальным стеклом, такая практика есть. Часть улицы раньше называлась Большой Садовой, значит также надо серьезно поработать и над озеленением - здесь огромное количество пустых участков грунта или газонов в плохом состоянии, которые можно превратить в дополнительные цветники, продумать вертикальное озеленение, высадить дополнительные деревья.

По мнению градоначальника, не все входные группы бульвара сейчас выглядят приемлемо. Для оформления улицы и торговых объектов нужно качественно проработать индивидуальный дизайн-код.

Идеология бульвара должна быть созвучна всем пользователям: и тем, кто здесь работает, и тем, кто живет. А а для гостей необходимо показать исторические места, акцентировав внимание на детали.

– Я попросил неравнодушных горожан, которые пришли вчера на проектную сессию в Дом архитектора, и прошу тех, которые ещё придут, более всего поразмышлять над идеологией, духом этого бульвара. Поэтому по-прежнему приглашаю всех желающих к участию в этом процессе и сам постараюсь периодически присоединяться, - подвел итог первой встречи по проектированию градоначальник.

Для обсуждения проекта создана специальная онлайн-платформа с интерактивной картой, где каждый сможет вносить предложения по проекту. Кроме того, заработала электронная приемная проекта: karla_marksa2022@mail.ru. Следить за работой над проектом можно в группе Вконтакте и мессенджере телеграм.