Последние новости Воронежа на 23 августа 2022 года: уволенный участник спецоперации, техникум-обманщик и фонтан на мосту

На протяжении всей недели в Воронеже дневная температура будет балансировать в районе +32 градусов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Торговая сеть «Магнит» готова восстановить в должности уволенного воронежца. Молодой человек участвовал в спецоперации на Украине. А когда вернулся, узнал, что остался без работы. В пресс-службе компании пояснили, что на время службы трудовой договор с сотрудником прекратили в рамках законодательства. На его место торговая сеть приняла нового IT-специалиста. Сейчас воронежец вновь заинтересован в трудоустройстве. И «Магнит» готов восстановить с ним трудовые отношения. В ближайшее время ему обещают предложить аналогичную прошлой позицию в компании. Однако в компании не пояснили, почему в приказе об увольнении значился «прогул». Ведь воронежец служил по контракту, о чем работодателя уведомил военкомат.

Из-за коммунальной аварии на Вогрэсовском мосту в Воронеже образовался фонтан. 22 августа автомобилистам пришлось проезжать сквозь потоки воды. Фото и видео горожане опубликовали в социальных сетях. Как рассказали в пресс-службе «Квадры», в понедельник начался очередной этап гидравлических испытаний. Их цель - выявление слабых мест на теплосетях и их дальнейший ремонт. В районе Вогрэсовского моста как раз нашли повреждение. Дополнительных отключений ремонт участка не спровоцирует: потребители уже отключены на период гидравлических испытаний.

Воронежский автомобильный, правовой техникум обманом заманивал абитуриентов. На сайте учреждения поступающих заверяли, что после окончания они смогут работать младшим следователем МВД, адвокатом и помощником нотариуса. Информация не соответствовала действительности. Статус адвоката или нотариуса можно получить только, имея высшее образование, а должности «младший следователь МДВ» и вовсе не существует. В воронежском УФАС усмотрели в этом нарушение закона «О конкуренции». Руководство учреждения обязали устранить нарушение.

В Воронежской области семья с тремя детьми провела в застрявшем в грязи автомобиле ночь. Родители и трое детей ехали из Каменска-Шахтинского в Москву по трассе М-4 «Дон». Водитель решил объехать многокилометровую пробку. Однако навигатор указал неверный путь. Автомобиль свернул на грунтовую дорогу и застрял в грязи. Попытки самостоятельно вызволить транспорт успехом не увенчались. В поле семья провела более четырех часов. Другого транспорта не было, как и сотовой связи. Чудом застрявшим удалось дозвониться по номеру «112». Экипаж ДПС искал их более 1,5 часа. В итоге полицейские помогли вытащить застрявшую машину, после чего родители с детьми продолжили путь.