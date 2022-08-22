Спрос на карты «Мир» в Воронежской области вырос в 2,5 раза

Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года более чем в 2,5 раза. При этом каждая пятая карта открыта в цифровом виде.

Динамичнее всего растет спрос на цифровые карты «Мир» – их легко открыть в приложении. Причем такая карта мгновенно появится в личном кабинете клиента. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы у воронежцев в текущем году вырос примерно в 16 раз.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Воронежской области потратили 3,6 млрд рублей – в 2 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года. Также оборот по цифровым картам увеличился кратно – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок.

По данным аналитиков банка ВТБ (ПАО), доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Воронежской области с начала года выросла с 19% до 33%. Остальные операции приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 14% в январе до 88% в июне.

«Воронежцы активно используют карты «Мир» для совершения ежедневных операций. С инструментами национальной платежной системы нет главного риска – ее ухода с отечественного рынка, в отличие от представителей международных систем. Акцент жители области сегодня делают на цифровых картах – ими легко пользоваться в интернет-магазинах и привычно совершать покупки с помощью смартфона. Оформить цифровой инструмент просто – достаточно сделать пару кликов в приложении или web-версии ВТБ Онлайн и добавить выпущенную карту в один из действующих pay-сервисов (например, Mir Pay или Samsung Pay)», – отметил Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент.