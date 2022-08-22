В мэрии обсудили подготовку воронежских школ к учебному году и благоустройство территории

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

На еженедельном совещании в администрации Воронежа 22 августа одним из главных вопросов повестки стала подготовка к новому учебному году. Руководитель управления образования Любовь Кулакова, сообщила, что все образовательные учреждения – 199 школ, 187 садов и 17 учреждений дополнительного образования – приняты комиссией. Исключение составляет гимназия имени И.Никитина, где продолжается капитальный ремонт в рамках государственной программы «Развитие образования». Капремонт в здании школы проводится впервые за 60 лет существования учебного заведения.

– Работы находятся в активной фазе: уже завершены демонтаж старой кровли, а также штукатурка во всех коридорах, актовом и спортивном зале. Наиболее сложные виды работ, от которых зависят конечные сроки капремонта – замена чердачного перекрытия, ремонт кровли и фасада гимназии – уже ведутся, - рассказала Любовь Кулакова.

Согласно смете в школе отремонтируют коридоры, лестничные марши, спортивный и актовый залы, а также оснастят заведение современными средствами обучения, учебными пособиями и усилят антитеррористическую защищённость объекта.

Завершается подготовка к зимнему сезону и учреждений социальной сферы. По словам Кулаковой, 100 процентов объектов, расположенных в отдельно стоящих зданиях, к отопительному сезону подготовлены. Подготовка остальных зависит от сроков завершения работ на общедомовых сетях, но держится мэрией на контроле.

Нет у социальных объектов проблем по обеспечению питанием и услугами охранных предприятий.

Завершается летняя оздоровительная компания в детских лагерях. После выезда ребят ДОЛ «Кировец» будет готов принять под временное размещение вынужденных переселенцев с Украины. Логистика подвоза детей из ПВР в школу детально отработана.

Мэр Вадим Кстенин напомнил руководителям профильных подразделений о необходимости в максимально короткие сроки объявить торги на строительство общеобразовательной школы на 1 500 мест по улице Покровской. Стоимость объекта на сегодня оценивается в 2 млрд рублей. Планируется, что проектирование школы начнется в декабре текущего года, а учеников она примет в сентябре 2026-го.

– У строителей готова уже вся документация к торгам. Ждем лимиты и выходим на торги. Мы понимаем, как нужна школа в этом развивающемся микрорайоне. Подчеркну, что это будет второй контракт школы «под ключ», когда работу по проектированию и строительству будет вести одна и та же организация. По этому же принципу у нас строится школа на улице Домостроителей. Сейчас подрядчик вышел на экспертную оценку проекта, – отметил глава Воронежа.

Мэр также распорядился строго контролировать комплектование оборудованием уже строящихся общеобразовательных учреждений. Речь идет о мега-школе и школе на улице Остужева.

- Необходимо детально проработать поставки туда оборудования. Вы должны четко отдавать себе отчет, когда они будут проведены, как обеспечить хранение оборудования. «С колес» такие школы мы не сможем укомплектовать, особенно в период беспрецедентного санкционного давления. Вы должны заранее все отработать, чтобы выходить к сроку - 1 сентября 2023 года - полностью готовыми, – отметил Вадим Кстенин.

Также на планерке обсудили вопросы благоустройства территории. Главы управ доложили, как идет ремонт во дворах и на тротуарах. По заверению глав управ, все ранее возникавшие проблемы с низкими темпами работы подрядчиков, с задержкой благоустройства из-за необходимости ремонта инженерных коммуникаций и другие удалось к настоящему времени решить. Отдельного Вадим Кстенин акцентировал внимание на необходимости контроля проводимых работ и качества материалов:

– Ранее мы сталкивались с проблемой низкого качества плитки, которую подрядчики укладывают на городских тротуарах. Понятно, что в рамках вашей претензионной работы разрушившиеся участки по гарантии заменяются, но это доставляет пешеходам множество неудобств. Проработайте возможность не просто проверки документов соответствия, а лабораторного контроля качества этих материалов до укладки – еще на этапе поставки, – подытожил глава города.