В Воронежской области импортозамещающие производства могут получить господдержку

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Депутаты Воронежской областной Думы утвердили изменения, направленные на совершенствование инвестиционного законодательства региона в целях развития производства импортозамещающих товаров и услуг.

– Сегодняшние экономические условия диктуют новые правила для возможностей развития регионов. Если раньше мы утверждали меры господдержки только для организаций, реализующих особо значимые инвестпроекты и резидентов экономических зон, организаций, реализующих национальные проекты, то сегодня нам предстоит решать задачу по развитию структуры импортозамещения. Именно для формирования новых и применения всех действующих мер поддержки для подобных организаций был принят соответствующий закон, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Документом утвержден перечень видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Воронежской области (всего 127). К приоритетным для импортозамещения в регионе отнесены отрасли сельского хозяйства и рыбоводства (в том числе, селекция и семеноводство), легкой и химической промышленности, производства лекарств и медоборудования, металлургического производства, производства готовых металлоизделий, машин и оборудования, электрооборудования, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, деятельность в области информационных технологий и защиты данных, а также другие.

В Воронежской области в настоящее время запланированы к реализации и реализуются 23 проекта по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций порядка 60,5 млрд рублей.

– Согласно положениям настоящего закона, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в приоритетных для импортозамещения отраслях, могут претендовать на получение различных мер господдержки. Это, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии на компенсацию части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами и на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также ряд других, – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

На территории региона указанными мерами поддержки сегодня могут воспользоваться 9 организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства сельхозпродукции, а также 12 промышленных предприятий, осуществляющих производство хлопчатобумажных тканей, мебели, синтетического чугуна, разработку медицинского комплекса для малоинвазивной хирургии и другие.