В Воронежской области еще более 2,5 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат работников бюджетной сферы

фото: Воронежская областная дума

19 августа в рамках внеочередного заседания регионального парламента были внесены масштабные изменения в бюджет региона. Это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами и внутри них.

– Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются более чем на 3 млрд 617 млн рублей как за счет поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год в целом вырастут на 13 млрд 444 млн. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 9 млрд 826 млн рублей. Он является по сути техническим, поскольку основную часть источников его погашения составляют остатки средств прошлого года, которые еще не были вовлечены в бюджет текущего. Минфином РФ после тщательной экспертизы все предлагаемые изменения согласованы, бюджет региона оценивается как сбалансированный, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Почти 2 млрд 570 млн рублей из областной казны направляется в регионе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это касается как «указных», так и «неуказных категорий»: с сентября этого года зарплата бюджетников в регионе увеличится к прошлому году на 15%.

Дополнительно более 904 млн рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму. По большей части это связано с удорожанием строительства объектов в рамках ОАИП.

– Свыше 1 млрд 436 млн рублей заложено на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе (641,4 млн рублей – федеральный грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти и 795 млн рублей собственных средств бюджета региона). Финансирование распределят на закупку автобусов для предприятий, осуществляющих как городские, так и пригородные, а также междугородние перевозки. В том числе, для нового маршрута «Воронеж-Луганск», – раскрыл еще ряд параметров изменений председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Ещё 719 млн рублей будет распределено на модернизацию дорожного комплекса региона – как на ремонт дорог в муниципальных районах, так и обновление улично-дорожной сети областного центра.

Кроме того, на реализацию проекта по модернизации первичного звена здравоохранения на территории региона будет направлена субсидия на сумму 220,5 млн рублей, поступившая из федерального бюджета. Еще 391 млн собственных средств региона планируется направить на приобретение медоборудования для отделений нейрохирургии, эндоскопии и урологии для девяти учреждений здравоохранения, в том числе районных больниц.

Дополнительно выделяется 178,3 млн рублей на региональную программу капремонта социальных объектов.

За счет средств резервного фонда Правительства РФ почти 187 млн рублей будет направлено на реализацию в Воронежской области проектов в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

159,6 млн рублей выделяется департаменту строительной политики. Из них 75 млн в связи с установлением в регионе новой дополнительной меры поддержки детей-сирот в виде сертификата на приобретение жилья и еще 75 млн рублей – непосредственно на закупку квартир для этого категории граждан в связи с увеличением стоимости жилья.

Кроме того, 24 млн рублей планируется направить на приобретение и внедрение отечественных комплексов средств защиты информации с целью повышения уровня информационной безопасности в муниципальных образованиях области.

Также дополнительные средства пойдут на ремонт спортивных и культурных учреждений, приобретение оборудования для школ, поддержку сельхозпредприятий, газификацию и многие другие программы, способствующие социально-экономическому развитию области.

Помимо этого, более 6 млрд 350 млн рублей заложено на увеличение резервных средств областного бюджета. Направления, которые предстоит финансировать за счет данных зарезервированных средств, тоже фактически определены. Это, в том числе, дальнейшее софинансирование выплат на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, инициированных Президентом Владимиром Путиным, ряд программ, реализуемых в здравоохранении и решение других социальных вопросов.