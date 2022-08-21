Собака-ангел и пес-ковбой: в Воронеже провели необычный фестиваль

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

Первое, что бросилось в глаза при входе в парк «Дельфин» в минувшую субботу, 20 августа, - это резвящиеся на берегу и в самом водохранилище собаки. Громко фыркая, они пытались бегать в воде.

Ближе к эпицентру событий с обеих сторон меня, куда ни глянь, окружили четвероногие. Мимо проносились, забавно подпрыгивая, многочисленные хвосты всех размеров, цветов и форм. У наряженных в платьица крошек той-терьеров их было даже сложно разглядеть: настолько они были малы. С другой же стороны ходил огромный бернский зенненхунд с лоснящейся шерстью и мощными лапами. Но даже эти громилы как будто мило улыбались, высунув длинные языки.

«Пес - с нами!»

Фестиваль уже давно начался, и до этого разбредшиеся по территории «Дельфина» люди с их резвившимися в воде любимцами вдруг стали стекаться к сцене, попутно знакомясь друг с другом. Одни пушистые питомцы от мала до велика начинали «цапаться», а другие полюбовно обнюхивали мордочки друг друга, что приводило в умиление абсолютно каждого, кто это видел. Стоило только собакам начать, как тут же вырастал фотограф, изворачивавшийся в любых позах, чтобы запечатлеть этот момент нежности.

Вдруг откуда ни возьмись, воспитанно молча, стали появляться разодетые в яркие костюмы собачки. Это были будущие участники парада пород. С собственными одеяниями хозяева не измудрялись: главные здесь - их любимцы. Однако некоторые все же соответствовали своим нарядным «хвостикам».

Одна из них - Алена с ее разноглазой любимицей Луной.

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

- Мы тут участвуем уже третий год. Луна - моя спутница по жизни, - гордо говорит девушка. - Вот я сегодня решила, что мы оденемся в сарафанчики. К сожалению, только так, потому что на больших собак костюмчиков почти не делают.

Подруга Алены, стоящая со своей хаски в розовом ошейнике, согласно кивает.

- Ну ничего, она и так нарядная, - продолжила собеседница. А на вопрос о том, как она ухаживает за такой красавицей, ответила: «Ну, как-как... Как за ребенком» - и засмеялась.

Сине-кареглазая Луна на прощание дала себя погладить. Как пошутила одна из гостей: «Гладьте, конечно, гладьте. Сюда только воспитанных собак приводят». И вправду, почти каждая реагировала спокойно, а хозяева добродушно это разрешали.

Вокруг стоял негромкий лай, но на него быстро перестаешь обращать внимание. Гости вели часто по два, а то и по три питомца. Женщина и молодой человек с двумя золотистыми ретриверами и еще одним псом золотистой породы поведали мне, что дома у них остались две маленьке собачки и одна большая:

- Ну, они же семья. Вот это мама с дочкой, а этот из другого приюта. Конечно, все между собой ладят.

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

«Наряды сшила любимая бабушка»

В середине показа у сцены было уже не протолкнуться. Страшно стало сделать шаг, а то вдруг наступишь кому-нибудь на лапу. В очередной раз сцепившиеся друг с другом пекинесы запутали меня в своих поводках так, что, будь они побольше, я бы точно упала.

На сцену один за другим выходили участники. Среди них были две таксы-полицейских в сшитых вручную свитерках, с нашитой на них эмблемой.

- У нас папа полицейский, - сообщила хозяйка.

Но если бы в этом показе выбирали победителя, то однозначно им стала бы девочка в индейском костюме с собачкой-ковбоем в клетчатой красной рубашке и с самой настоящей собачьей кобурой, держащейся на ремнях. Они сразу выделились среди других и привлекли всеобщее внимание, как только появились у сцены.

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

Но рассказ маленькой хозяйки об идее оказался незамысловатым:

- Мы просто в какой-то момент решили, что это будет ковбой и девочка-индеец. В 2018 уже его показывали. Правда, наряд был меньше и у меня костюм был немножко другой. К этому году полный апгрейд. И все это нам сшила любимая бабушка.

В параде принимали участие и большая белая собака с ангельскими крыльями за спиной, раньше работавшая спасателем, и две малюсенькие, словно мышки, той-терьеры Ричи и Пати в пачке и комбинезончике с надписью «Security».

- Настоящий защитник! Теперь мы все в безопасности, - добродушно рассмеялась ведущая.

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

«Скоро зима - нужно их раздать»

Ведущая много раз повторила, что на территории фестиваля действует пристройство временно бездомных животных. Но на ту зону, расположившуюся глубоко позади, почти никто не обращал внимания. Предпочитавшие слушать лектории сидели у сцены, а вдалеке, не имея даже стульев, на пледах расположились волонтеры с бездомными щенками, которые спокойно лежали и позволяли любому желающему себя гладить.

Я подошла в тот момент, когда одна из добровольцев по имени Александра, пышная девушка с очень приятными голосом и улыбкой, листала фотографии щенков перед гостями и перечисляла:

- Вот этого нашли в гараже, голодного, а этот получил арматурой по голове...

Я содрогнулась.

- Возьмете одного? Сделаете доброе дело? Скоро зима - нужно их раздать.

- А что, разве вы не из приюта? - интересуюсь у собеседницы.

- Да нет, мы просто волонтеры. А собачки живут где придется. Одни - в заброшенных домах, другие - в гаражных кооперативах. Людям, естественно, такое соседство не нравится. А мы их кормим, ухаживаем, у нас все прививки есть и документы на них. А вам взять некуда?

Я расстроенно качаю головой.

А внизу, на земле, спят милые дворняжки с бирками на шеях. «Найда, 4 месяца» вдруг проснулась и посмотрела на меня жалобными, очень умными глазами.

Александра крикнула другой девушке-волонтеру:

- Лисичек забрали?

Так они называли рыженьких собачек с торчащей во все стороны шерстью. Подруга покачала головой:

- Только номера телефонов берут.

Как ни старалась Александра привлечь людей видео со щенками, за которыми они присматривают, и веселыми словами: «У нас какие хотите есть. На любой вкус» - к сожалению, все проходили мимо.

Кто-то сказал: «У нас у самих пять».

Фото с «Собачка Fest». Фото: Алена ЛАТЫШЕВА

Вдали расположился Леонид, приятный мужчина в возрасте, с одной-единственной собакой. Тоже с биркой. «Ева, 2 года». Когда я рассмотрела, с удивлением поняла, что у нее нет задней лапы.

- Как это она так?

- Это? - спокойно сказал Леонид, будто уже устал отвечать. - Мы когда ее нашли, у нее был открытый перелом. Там уже было не спасти.

- И как ей, не тяжело?

- А она вообще не знает, что у нее там что-то не так. Прыгает, скачет, как и все.

Но Леонид и словом не обмолвился о том, чтобы я ее взяла.

Одна из волонтеров, Елизавета, дала мне страницу в соцсетях на случай, если вдруг надумаю приютить бездомного малыша.

Фестиваль завершился лекториями и выступлениями воспитанников из кинологической школы «Форест», где работают со сложными, психологически неустойчивыми собаками. Приручают их, успокаивают нрав и дрессируют.

Но выступление одной из подопечных так и не удалось: она сильно переволновалась и не могла сосредоточиться на своем номере. И даже попытки девушки-кинолога успокоить ее с помощью упражнений на внимание не помогли.

Остальные же, несмотря на тысячу глаз, которые к ним прикованы, и множество внешних раздражителей, исполнили свои номера под зажигательную музыку.