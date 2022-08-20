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Общество20 августа 2022 9:25

Из Воронежа в Задонск пешком отправились тысячи верующих

Крестный ход пройдет впервые за два года
Ирина ШАБАНОВА
Верующим предстоит пройти 130 километров

Верующим предстоит пройти 130 километров

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

20 августа, в день, когда Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, из столицы Черноземья в Задонск отправился крестный ход.

Крестный ход проводится впервые за два года

Крестный ход проводится впервые за два года

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Молитвенное шествие началось от Благовещенского Собора. Читатели поделились фотографиями, сделанными возле Памятника Славы в Коминтерновском районе. Здесь уже собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к остальным верующим. Колонну сопровождают автомобили ГИБДД и МЧС и областной казачий отряд.

Верующим предстоит пройти 130 километров

Верующим предстоит пройти 130 километров

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Общая протяженность маршрута, которую предстоит пройти паломникам, составит около 130 км. Его они должны преодолеть за пять дней. Крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет впервые за два года. Ранее молитвенное шествие не проводили из-за антиковидных ограничений.

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