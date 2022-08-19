Нововоронеж получит 85 млн рублей на благоустройство набережной

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Итоги конкурса объявили на Всероссийском форуме по развитию малых городов и исторических поселений в г. Тамбове, где присутствовал глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

Проект благоустройства городской набережной вблизи пруда-охладителя энергоблока №5 Нововоронежской АЭС одержал победу в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч жителей». Сумма гранта составила 85 млн рублей. Планируется, что проект будет реализован в 2023-2024 годах.

По задумке архитекторов, набережная протяженностью около 1,5 км будет разделена на несколько зон — природную часть, зону науки и зону спорта. Предполагается создание тематических детских площадок, организация кафе, амфитеатра, выставочной площадки.

Наряду с Нововоронежем в этой номинации также были отмечены и другие города присутствия атомных объектов - г. Десногорск (Смоленская область) и г. Заречный (Свердловская область).

Справка.

Конкурс на лучший проект создания комфортной городской среды проводится Минстроем России в шестой раз. Его цель - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город туристов и развитию индустрии услуг.

В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 проектов. Все заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС