«Яндекс.Такси» в Воронеже изменит тарифы на поездки

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В Воронеже таксопарки совместно с Яндекс-Такси объявили о корректировке тарифов. На пассажирах данные изменения практически не отразятся. К примеру, в «Экономе» семь километров пути, которые по временим занимают примерно 14 минут, теперь будут стоить 144,5 рублей. Ранее проездка по аналогичному маршруту стоила 139 рублей

Напомним, из-за нехватки таксистов при заказе авто в большинстве случаев срабатывает повышающий коэффициент. Такая ситуация наблюдается с начала года. Машин в городе стало меньше частично из-за того, что обслуживание и содержание авто стало дороже. Чтобы эту проблему решить, принято решение скорректировать тарифы.

- Корректировка тарифов произведена такими образом, чтобы поездки в такси по-прежнему оставались доступными как можно большему числу пассажиров. А водителям при этом такие изменения обеспечат необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше, - уточнили в Яндекс-Такси.

Водителей будут оповещать о фактических изменениях напрямую.