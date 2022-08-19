Выходные в Воронеже: рок-фестиваль, праздник триколора и Собачка-фест

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИК ТРИКОЛОРА

Праздничная программа ко Дню государственного флага Российской Федерации «Под флагом России» начнется 19 августа. В 11.00 в сквере у библиотеки имени Кубанева будут читать стихи о России, здесь можно посмотреть книги на выставке «Символы России - вехи истории», узнать об истории появления герба и флага, использовании государственных символов в настоящее время, о штандарте Президента РФ, а также поучаствовать в опросе «Мой флаг - моя история».

В 15.30 праздник продолжится в санатории имени Горького. Здесь пройдет мастер-класс «Бумажное настроение», который познакомит участников с направлением в искусстве pop-up, здесь можно сделать несколько открыток - «бесконечную» и со смайлами. Кроме того, участники могут узнать о древнейшей технике складывания из бумаги фигурок - оригами, а также изготовить журавлика в символических цветах российского флага.

А на мастер-классе «Флаг России - триколор» можно будет создать из цветной бумаги главный символ государства и узнать интересные факты о триколоре. Завершится день спортивными играми на свежем воздухе.

20 августа в сквере библиотеки имени Кубанева пройдет опрос «Мой флаг - моя история», результаты которого опубликуют 22 августа. В понедельник на улицах города раздадут ленты в цветах российского триколора.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧЕРНОЗЕМ

Три дня, с 19 по 21 августа, в Воронеже будет проходить рок-фестиваль "Чернозем". На поляне за сити-парком "Град" установили две сцены. За эти дни на форуме выступит больше 30 рок-команд - расписание смотрите здесь. Пускать на фестиваль будут с 12.30, а заканчивать работу опен-эйр будет в 22.00.

Смотрите карту фестиваля, схему подъезда. Доехать в город можно будет на дополнительных автобусах.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОФЕСТ

С 19 по 21 августа под открытым небом возле сити-парка «Град» пройдет гастрономический фестиваль «Знай Наших». Воронежцы смогут попробовать десятки концепций еды и вкусов разных национальных и региональных кухонь. В течении трех дней будут проводить кулинарные мастер-классы, дегустации и гриль-батлы. Посетители смогут оценить блюдо петровской эпохи - «жемчужную» кашу в современной подаче.

Для детей будут работать комнаты с аниматорами и детскими развлечениями. Взрослые смогут посоревноваться в игре «Квасные шашки», гигантская «дженга» проверит координацию гостей, а игра «Счастливый носок» выявит самого точного посетителя гастрофеста.

Фестиваль можно посетить с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОБАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ

20 августа с 12.00 на площадке парка «Дельфин» начнется городской Собачка-фест и выставка-пристройство «Друг для Друга». В программе запланированы лекции, приемы от ветеринарных клиник, стрижки от грумеров. На фестивале горожане также смогут выбрать себе верного четвероногого друга.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ

20 августа в археологическом музее-заповеднике «Костенки» можно посетить квест «По следам древних охотников» (6+) - начало в 11.00. А в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет на мастер-класс «Секреты аланских гончаров» (6+) - начало в 13.00. Музей Бунина приглашает в 16.00 на литературный вечер «Бунин и музыка».

21 августа на корабле-музее «Гото Предестинациия» с 9.00 начнется экскурсия «Петр I в Воронеже».

В музее-заповеднике «Костенки» с 10.00 ждут на выставку «Сказ о том, как царь Петр Костенки изучал». А в 10.30 начнется пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Экскурсанты увидят здание сохранившейся земской школы, волостной избы, памятник погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны, побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск, которая была основана в 1642 году на одном из крутых костенковских холмов. Участники посетят домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а необыкновенно красивые виды донского Белогорья, распахивающиеся взору с вершин холмов, никого не оставят равнодушными .

С 11.00 музей-усадьба Веневитинова приглашает на экскурсию «Мир дворянской усадьбы: сады и парки».

ДВОРЦОВЫЙ УИК-ЭНД

Во дворце Ольденбургских 20 августа пройдет концерт «Музыка из любимых фильмов». В программе прозвучат популярные мелодии из фильмов «Серенада солнечной долины», «Завтрак у Тиффани», «Мой ласковый нежный зверь», «Мужчина и женщина», «Ромео и Джульетта», «Запах женщины», «Истории любви». Исполнители: Олеся Васечко (саксофон), Евгения Грибанова-Уварова (фортепиано). Концерт пройдет на террасе дворца, начало в 14.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского 21 августа завершит работу выставка «Движение в сторону света. Советское искусство 1920-30-х гг.» - совместно с Тульским художественным музеем.

- Полные энергичной, побуждающей художественной силы работы Дейнеки, лиричная живопись Фалька, образ современной женственности Лебедева, светоносная, мощная живопись Древина. Острая наблюдательность Милашеского, накаленное в духовном поиске искусство Романовича. Это искусство, не отвечало принципам официального «большого стиля». В противовес пафосной торжественности, дидактичности и однозначности, художники 1920-30-х годов стремились к лиричности интонации, сложной живописности, богатству культурного контекста. Между художниками не было противостояния политического, идейного, зато очевидной стала разница эстетического опыта в понимании творческих задач, - рассказали о проекте в музее.

В экспозиции представлены более 50 произведений живописи и графики. 12+

Еще 21 августа в художественном музее имени Крамского завершится выставка «Многоликая Россия». Проект представил воронежцам архивные фотографии Российской империи второй половины XIX - начала XX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Выставка раскрывает малоизвестные аспекты истории, показывает разные грани русской жизни, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Увидеть можно более 50 фотографий, которые с исторической точностью и художественной выразительностью передают разнообразие жизненного уклада населения российского государства во второй половине XIX века. Это работы известных мастеров фотоискусства второй половины XIX века: Ивана Барщевского, ателье «Буассона и Эгглер», Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Алфреда Лоренса, графа Ивана Ностица, Якова Лейцингера. 12+