В Воронеже может появиться производственно-логистический комплекс для обеспечения питанием детсадов и школ

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с руководством «Комбината социального питания», Максимом Вахруковым и Сергеем Ивченко, чтобы обсудить возможность создания в Воронеже межрегионального производственно-логистического комплекса для обеспечения питанием учреждений социальной сферы. Сейчас эта компания оказывает городским школам услуги по организации питания детей.

Потенциальные инвесторы предлагают возвести в Воронеже мощное предприятие на участке около 5 гектаров, с созданием не менее 500 рабочих мест и налоговыми отчислениями в бюджет в размере 200 млн рублей в год. Объем предполагаемых инвестиций – более 1 млрд рублей. Предполагается, что вложения окупятся за счет улучшения логистики и снижения издержек в дальнейшей деятельности по организации питания детей.

Опыт строительства подобного предприятия уже есть в Ярославле. Там инвестор выходит на этап приобретения объекта недвижимости.

– Самый проработанный механизм взаимодействия на данный момент – офсетный контракт. Предлагаем рассмотреть его и ходатайствовать перед органами власти Воронежской области о возможности заключения долгосрочного контракта на обеспечение питанием школьников и воспитанников детских садов города Воронежа, – отметил Максим Вахруков.

Предприятие, по словам Вахрукова, сможет заключать межрегиональные контракты, что будет интересно соседним областям и городам, в первую очередь, Липецку.

Вадим Кстетин отметил, что город готов рассмотреть варианты выделения участка под строительство.

– Нам интересен такой проект, как с точки зрения развития экономического потенциала региона, так и в связи с социальной значимостью. Производственные процессы и логистика предусматривают не только индустриализацию производства питания, но и необходимую модернизацию оборудования пищеблоков наших школ, которую инвестор готов выполнить за свой счет – оценочно порядка 400 млн рублей вложений в муниципальное имущество, – отметил Вадим Кстенин.

Участники встречи - первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, руководитель управления образования Любовь Кулакова, а также исполняющий обязанности руководителя ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» Елена Лапина - обсудили разные аспекты реализации проекта. При этом мэр акцентировал внимание на необходимости использования механизма новых инвестиционных проектов и других форматов государственно-частного партнёрства:

– Привлечение федеральных средств с возвратностью от увеличения налоговых отчислений снизит расходы инвестора на создание инженерной инфраструктуры к своему производству, значит, он сможет больше вложить в модернизацию пищеблоков, – подчеркнул Вадим Кстенин.

По мнению Вадима Кстенина, комплексный подход к реализации проекта позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, избавит от дефицита персонала школ и детсадов, задействованного в обеспечении питания, а во-вторых, позволит контролировать качество поставляемой продукции, и в случае необходимости оперативно вернуть ее на замену.