Воронежских авиастроителей поздравили с Днем Воздушного флота России

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Воронежские самолетостроители отмечают свой профессиональный праздник – День Воздушного флота России. В связи с чем они принимают поздравления от руководства города и области и представителей законодательной и исполнительной власти. Так, сотрудникам авиационного завода вручили благодарственные письма от городской Думы. Эту ответственную миссию выполнил депутат Владимир Калинин.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Парламентарий подчеркнул, что у старейшего воронежского предприятия двойной праздник. В этом году ВАСО отметило 90-летие со дня своего основания. Именно здесь, на нашей воронежской земле, воплощались в жизнь проекты, задуманные талантливыми авиаконструкторами. За десятки лет завод выпустил 20 типов самолетов, многие из которых были названы легендарными и прославили наших авиастроителей. Среди них – самолет Победы Ил-2, первый реактивный бомбардировщик Ил-28, первый турбовинтовой пассажирский Ан-10, первый сверхзвуковой пассажирский Ту-114, первый широкофюзеляжный Ил-86 и первый дальнемагистральный широкофюзеляжный Ил-96. Кстати, последний сейчас занимает основное место в производственной программе завода.

– Наши, российские самолеты являются одними из лучших в мире. Это заслуга, прежде всего, коллектива предприятия, - сказал депутат Владимир Калинин.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

И напомнил, что Воронежский авиационного завод не останавливался даже в самые трудные для страны времена. В годы Великой Отечественной войны здесь изготавливались боевые самолеты, о которых ходили легенды, а враги называли их «чёрной смертью.

– Особая благодарность и низкий поклон ветеранам – за веру в завод, в успешную жизнь каждого нового самолета. Они несли на плечах огромную ответственность, передавали свой бесценный опыт молодым!, – подытожил Владимир Калинин.

Ирина Шабанова