Спортивные выходные: гребля на драконах в Воронеже, крутой бобслей в Павловске и Фестиваль дружбы в Богучаре

Гонки на лодках-драконах - незабываемое зрелище! Фото: vk.com/petrovskiymarathon

Спортивные выходные в Воронежской области снова радуют богатством выбора.

20 августа на акватории Воронежского водохранилища на базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ в зрелищном классе «Дракон». Лодки, напоминающие мистических существ, заскользят по водной глади, начиная с 10.00. Лучшие гребцы нашего региона будут меряться силами в рамках чемпионата Воронежской области.

В тот же день в Богучаре пройдет спортивный Фестиваль дружбы. Тем, кто будет в этом районном центре, стоит в субботу прийти на улицу Дзержинского. На ней пройдут соревнования фестиваля в спортивно-оздоровительном комплексе с универсальным залом «Юность» (дом № 21А) и на футбольное поле с искусственным покрытием (д. № 21В).

В фестивале будут участвовать не только команды из Россоши, Павловска, Кантемировки, Верхнего Мамона и Богучарского района, но и команды из трех районов Луганской народной республики - Марковского, Новопсковского и Меловацкого.

С 10.00 до 10.30 пройдет торжественное открытие фестиваля. С 10.30 начнутся соревнования по волейболу, мини-футболу, шахматам, поднятию гири. С 16.00 до 17.00 намечен финал по перетягиванию каната. С 17.00 до 18.00 будут награждать победителей.

На фестиваль дружбы приедут спортсмены не только из Воронежской области, но и из Луганской народной республики. Фото: Центр развития физической культуры и спорта ВКонтакте.

Также, начиная с 20 августа, в Павловске пройдут Всероссийские соревнования по бобслею. Спросите, как этот зимний вид спорта выглядит летом? Вот приезжайте в Павловск и узнаете. Соревнования состоятся на летней разгонной эстакаде (пр. Революции, 100 В). Начнутся они в 9.00.

Почетным гостем соревнований станет победитель этапа Кубка мира пилот Ростислав Гайтюкевич. Организаторы обещают, что в Павловск приедут сильнейшие российские бобслеисты. На стартовой эстакаде запланированы заезды разгоняющих, а также экипажей-четверок. Соревнования продлятся до 25 августа.

Во время праздника жители и гости Павловска смогут пообщаться с известными спортсменами и взять автограф как у лидеров сборной России Ростислава Гайтюкевича и Надежды Сергеевой, так и у остальных членов национальной команды. Для зрителей, которые не смогут посетить соревнования, будет вестись стрим-трансляция.

Летний бобслей - это крайне любопытно! Фото: rusbob.ru

А еще в субботу, 20 августа, в 12.00 стартует первенство Воронежской области по быстрым шахматам. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 116). Регистрация на быстрые шахматы: 19 августа с 12.30 до 13.30, 20 августа с 10.00 до 11.00. Открытие в 11.10. Первый тур начнется в 11.20. Далее 2-9 туры до 16.00. А с 21 по 27 августа лучшие шахматисты области будут определять сильнейших в обычном формате этой древнейшей игры. Поклонников интеллектуального вида спорта ждет немало пищи для ума.

В "Юбилейном" сразятся и в быстрые, и в обычные шахматы. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В воскресенье, 21 августа, в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) будет завершаться первенство Воронежской области по лыжероллерам. Состоится кросс-персьют – гонка с гандикапом. Стартовые номера и преимущество по времени будут определять по индивидуальной гонке 18 августа. Гонка начнется в 10.00.

21 августа пройдет гонка с преследованием. Фото: sdusshor12.ru

С 21 по 22 августа на Воронежском водохранилище в районе Грамши соберутся лучшие рыболовы-спортсмены. Они определят лучших в рамках чемпионата области. Хотите насладиться мастерством ловли и, возможно, услышать байки в духе «Это что, а вот было я такую рыбину поймал!», приходите туда в ближайшие воскресенье и понедельник к 9.00.