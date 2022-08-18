В Воронеже собрать первоклашку в школу по минимуму обойдется в сумму от 17 тыс рублей

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

До нового учебного года осталось всего ничего. У родителей период головной боли: собрать своих чад в школу. «Комсомолка» прошла по магазинам, помониторила цены на ученические товары и спросила советов, как собрать ребенка в школу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРИКОТАЖ

Стилист Татьяна Подъяблонская считает, что при выборе школьной формы нужно учитывать несколько моментов: одежда должна быть разнообразной, из смесовой ткани (100-процентная синтетика не дышит, а 100-процентные натуральные материалы садятся и протираются).

- В целом я за то, чтобы школьники были одеты современно, а не как в их мамы в детстве. Не сокрушайтесь по поводу массивных подошв обуви, «грубости» и оверсайзности современной моды. Девочки успеют взять свое «женственное», не сомневайтесь, можно не торопиться. Берите на вооружение стиль преппи. Это не просто модно, а удобно - все уж давно придумано, - рекомендует стилист. - По моим ощущениям, прямые юбки неудобны для девчонок, лучше обратить внимание на расклешенные, теннисные в складку. Для разнообразия рассмотрите бермуды (если дресс-код школы позволяет) – это очень удобно, никто юбку не задерет и под нее не заглянет на лестнице.

Еще стилист советует не пренебрегать трикотажем. Это и менее формально, и удобнее для школяров. И обращайте внимание не только на жилеты и кардиганы.

- Мальчишки (да и некоторые девчонки тоже) не любят строгую, жесткую одежду. Поэтому если вы видите трикотажный пиджак - берите! Он как пиджак все же дисциплинирует, но трикотаж детям носить привычнее и комфортнее! Аналогично про футболки, джемперы и лонгсливы с воротом поло: все-таки у них, как у рубашки, есть воротничок, но не жесткий, да и сам трикотаж мягче и комфортнее к телу, чем жесткий хлопок рубашек. Так что такие вещи отличное дополнение к сорочкам. И для разнообразия хорошо! Для девочек сейчас тоже есть футболки и лонгсливы с отложными воротничками с рюшечками – выглядят под жакетом как блузки, но удобнее и дешевле. Против классических черных и темно-синих джинс в дополнение к брюкам я тоже ничего не имею, если школьный дресс-код позволяет.

При выборе обуви ортопеды советуют покупать детям туфли и ботинки кожаные, на гибкой подошве, с жестким задником, со стелькой-супинатором, поддерживающим свод стопы, и обязательно с кожаными или тканевыми «внутренностями», чтобы ножка «дышала».

ЧТО ПОЧЕМ

Школьная форма

Для девочки

Жакет - 2000-4200 руб.

Жилет - 500-1200 руб.

Юбка - 900-2200 руб.

Сарафан - 900-2500 руб.

Блузка - 700-2000 руб.

Рубашка - 500-1500 руб.

Брюки - 1300-2200 руб.

Туфли - 1500-4000 руб.

Гольфы - 100-200 руб.

Банты - 250 руб.

Для мальчика

Костюм-двойка - 3800-8500 руб.

Пиджак -2000-4600 руб.

Жилет – 800-2000 руб.

Брюки - 1300-2500 руб.

Рубашка - 500-2000 руб.

Галстук - 600 руб.

Бабочка – 250-500 руб.

Ботинки - 1500-4500 руб.

Спортивный костюм - 2000-4500 руб.

Кроссовки -1500-4000 руб.

Кеды - 700-1600 руб.

Носки – 200-320 руб.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

ШКОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Чтобы сберечь осанку ребенку, лучше купить правильный ортопедический ранец. Он должен иметь жесткую конструкцию, но быть легким, ведь портфель с учебниками согласно стандартам не должен весить больше 3,5 кг. Спинка ранца должна иметь внутреннюю вставку и широкие лямки, чтобы правильно распределять нагрузку на спину ребенка. Портфель должен быть со светоотражающими элементами, чтобы водители видели школьника на дороге в темное время.

Минимальный набор канцтоваров

Тетради в линейку, 12 листов, 5 шт по 4 руб, итого 20 руб.

Тетради в клетку, 12 листов, 5 штук по 4 руб, итого 20 руб.

Обложки для тетрадей, комплект 10 штук - 150 руб.

Пенал - 100 руб.

Набор ручек, 4 шт - 60 руб.

Набор простых карандашей - 40 руб.

Линейка - 20 руб.

Точилка - 50 руб.

Ластик - 9 руб.

Дневник - 50 руб.

Альбом для рисования, 12 листов - 60 руб.

Пластилин - 80 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов - 50 руб.

Акварельные краски, 12 цветов - 130 руб.

Набор кисточек, 3 шт - 80 руб.

Цветная бумага, - 50 руб.

Клей - 30 руб.

Ножницы - 200 руб.

Набор обложек для учебников - 150 руб.

Папка-конверт (для труда или рисования) - 100 руб.

Итого: 1450 рублей.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

СОВЕТЫ «КП»

Чтобы сэкономить, проявляйте изобретательность!

- Возьмите у друзей дисконтные карты, не стесняйтесь просить скидку в магазинах.

- Не отказывайтесь от похода в сэконд-хенды.

- Не стесняйтесь навести справки среди знакомых - возможно, костюмчик и портфельчик своего выросшего чада друзья-родственники отдадут вам даром или продадут по сходной цене!

КОШЕЛЕК

Школьная «экипировка» первоклашки (по минимальным ценам):

Канцтовары - 1500 руб.

Ранец – от 3500 руб.

Форма – от 7000 руб.

Туфли – от 1500 руб.

Спортивный костюм – от 2000 руб.

Кроссовки – от 1500 руб.

Всего: от 17000 руб.