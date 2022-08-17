Воронежские ученые помогут с импортозамещением детского и спортивного питания

Сотрудники ВГУИТ считают, что детское питание можно производить внутри страны без особых проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские ученые помогут в импортозамещении молочной, мясной и кондитерской продукции. Об этом «КП» рассказал ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий Василий Попов. Вместе с крупным предприятием вуз уже приступил к реализации одного проекта, результатами которого ВГУИТ надеется поделиться в ближайшее время.

ШИРОКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

После февральских событий 2022-го вопрос импортозамещения стал для «техноложки» очень актуальным. Глава университета рассказывает, что многие компании и корпорации начали просчитывать риски, понимать, каких составляющих им не хватает. Как результат - предприятия стали проявлять большой интерес к научной деятельности.

- Что греха таить, в основном крупные индустриальные компании приходят в вуз за людьми. Университет ведь подготавливает кадры. А период февраль-март оказался для нас очень интересным в другом плане. Мы нащупали широкое поле для потенциального сотрудничества. Формируем сейчас базу интересных проектов, которые могли бы в ближайшее время выстрелить, - рассказывает Василий Попов.

Одним из приоритетных направлений вуз считает промышленную микробиологию. Ректор объясняет: все, что связано с заквасками, ферментами, было на 80-90% завозным. Из-за чего образовался дефицит пищевых микроорганизмов.

- Интерес к этому существенным образом растет. Причем он растет как у сельхозпроизводителей, так и у переработчиков. С точки зрения нашего региона направление выглядит особенно выигрышным и интересным. Закваска во многом определяет качество продукта, максимально влияет на наше здоровье. Ведь пищеварение - залог долголетия и настроения. Даже когнитивные способности зависят от микробиома. Мы проверяли это на лабораторных мышах.

ТРЕНД НА ЗДОРОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Вместе с крупнейшим воронежским переработчиком молока ВГУИТ уже приступил к реализации трехлетнего проекта по получению пищевых белков и глубокой переработке молочного сырья. Вуз рассчитывает, что в ближайший год-два получится рассказать о конкретных продуктах, которые выйдут на российский рынок.

- Это будет спортивное и детское питание, - уточнил категорию товаров, над которыми ведется работа, Василий Попов. - Продукция, которая в основном завозилась из-за границы в красивых банках. Но мы можем производить ее внутри страны без особых проблем.

Новые форматы мясопереработки и сахарозамещение в кондитерской промышленности глава ВГУИТ считает также важными и перспективными направлениями.

- На мой взгляд, тренд на здоровое питание с точки зрения импортозамещения является ключевым. Если производители сумеют осилить эту сложную задачу и начнут внедрять инновационные продукты, то для них это будет большой шаг в захвате рыночных долей, которые освобождаются с уходом транснациональных корпораций, - заключил Попов.