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Общество17 августа 2022 15:48

Воронежские ученые помогут с импортозамещением детского и спортивного питания

ВГУИТ вместе с региональным переработчиком молока приступили к реализации проекта
Анна ГРЕБЕНКИНА
Сотрудники ВГУИТ считают, что детское питание можно производить внутри страны без особых проблем.

Сотрудники ВГУИТ считают, что детское питание можно производить внутри страны без особых проблем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские ученые помогут в импортозамещении молочной, мясной и кондитерской продукции. Об этом «КП» рассказал ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий Василий Попов. Вместе с крупным предприятием вуз уже приступил к реализации одного проекта, результатами которого ВГУИТ надеется поделиться в ближайшее время.

ШИРОКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

После февральских событий 2022-го вопрос импортозамещения стал для «техноложки» очень актуальным. Глава университета рассказывает, что многие компании и корпорации начали просчитывать риски, понимать, каких составляющих им не хватает. Как результат - предприятия стали проявлять большой интерес к научной деятельности.

- Что греха таить, в основном крупные индустриальные компании приходят в вуз за людьми. Университет ведь подготавливает кадры. А период февраль-март оказался для нас очень интересным в другом плане. Мы нащупали широкое поле для потенциального сотрудничества. Формируем сейчас базу интересных проектов, которые могли бы в ближайшее время выстрелить, - рассказывает Василий Попов.

Одним из приоритетных направлений вуз считает промышленную микробиологию. Ректор объясняет: все, что связано с заквасками, ферментами, было на 80-90% завозным. Из-за чего образовался дефицит пищевых микроорганизмов.

- Интерес к этому существенным образом растет. Причем он растет как у сельхозпроизводителей, так и у переработчиков. С точки зрения нашего региона направление выглядит особенно выигрышным и интересным. Закваска во многом определяет качество продукта, максимально влияет на наше здоровье. Ведь пищеварение - залог долголетия и настроения. Даже когнитивные способности зависят от микробиома. Мы проверяли это на лабораторных мышах.

ТРЕНД НА ЗДОРОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Вместе с крупнейшим воронежским переработчиком молока ВГУИТ уже приступил к реализации трехлетнего проекта по получению пищевых белков и глубокой переработке молочного сырья. Вуз рассчитывает, что в ближайший год-два получится рассказать о конкретных продуктах, которые выйдут на российский рынок.

- Это будет спортивное и детское питание, - уточнил категорию товаров, над которыми ведется работа, Василий Попов. - Продукция, которая в основном завозилась из-за границы в красивых банках. Но мы можем производить ее внутри страны без особых проблем.

Новые форматы мясопереработки и сахарозамещение в кондитерской промышленности глава ВГУИТ считает также важными и перспективными направлениями.

- На мой взгляд, тренд на здоровое питание с точки зрения импортозамещения является ключевым. Если производители сумеют осилить эту сложную задачу и начнут внедрять инновационные продукты, то для них это будет большой шаг в захвате рыночных долей, которые освобождаются с уходом транснациональных корпораций, - заключил Попов.

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