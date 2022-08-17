Мэр Воронежа проконтролировал ход реконструкции Петровской набережной

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Вадим Кстенин поделился информацией о ходе благоустройства знаковой для воронежцев Петровской набережной. О том, какие работы ведут специалисты в данный момент, градоначальник рассказал в своем телеграм-канале сегодня, 17 августа.

Напомним, восстановление этого общественного пространства Вадим Юрьевич держит на личном контроле. Он отметил, что на объекте сейчас вдвое увеличено количество рабочих и техники – подрядчик выполняет взятые на себя обязательства.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В настоящее время на набережной проводят устройство свай для будущей смотровой площадки. Уже смонтировано 10 из 46-ти. Что касается променадной части, то тут ведутся монолитные работы. Специалисты восстанавливают основание под новый парапет.

Параллельно готовят к последующей установке на участке от причала до Адмиралтейской площади элементы существующего ограждения, которые находятся в хорошем состоянии. Мэр поделился, что и тумбы у ростральной колонны в центре площади тоже сохранят. Согласно концепции архитектора Владимира Чеснокова, одобренной комиссией по культурному наследию, на них появятся памятные таблички в честь кораблей с гордым именем «Воронеж»: изображения, сведения о дате спуска на воду, месте службы.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– На самой Адмиралтейской площади, которую мы пока полностью не планируем закрывать, продолжается разбор плитки, новую уже завозят. А параллельно строители занимаются передачей установленных там пушек на ответственное хранение, позже их вернут на место, – написал мэр.

Ирина Шабанова