В Нововоронеже отметили 10-летие строительного комплекса атомной отрасли

Автор фото – Нина Штанько

К юбилейной дате в городе атомщиков организовали выставку под открытым небом у памятника первостроителям.

На десяти стендах запечатлены важнейшие события из жизни «атомных» строек, в том числе архивные кадры со строительства Нововоронежской АЭС, представлены портреты строителей-атомщиков.

«За последние десять лет российские специалисты построили и ввели в эксплуатацию 15 новых атомных энергоблоков в России и за рубежом. Сформирована уникальная команда строителей-атомщиков, которые способны бесперебойно в разных уголках мира реализовывать удивительные по своему масштабу и сложности проекты», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Мероприятие посетили ветераны-атомщики, которые возводили город и атомную станцию, представители администрации г. Нововоронежа, Нововоронежской АЭС, городского Совета ветеранов.

«Строители — представители самой мирной, почитаемой, созидательной профессии. Не зря говорят, что Бог создал землю, а все остальное на земле — строители. Благодарим вас за ваш труд, вы делаете нашу жизнь благоустроеннее и комфортнее!», - сказала заместитель главы администрации г. Нововоронежа Светлана Тулинова.

День стоителя завершился на городском фонтане выступлением Духового оркестра, исполнившего известные музыкальные произведения мировой классики и хиты двадцатого столетия.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС