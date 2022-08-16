Убедиться в качестве: Tele2 предлагает воронежцам протестировать услуги связи

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Для всех желающих компания открыла возможность протестировать качество услуг при подключении к тарифу «Мой онлайн» до 20 сентября. Если клиентов не устроит качество, Tele2 вернет им деньги.

В зоне покрытия сети Tele2 расположены все города, районные центры, а также большинство небольших населенных пунктов региона. Стабильный сигнал обеспечен на основной протяженности трасс и в популярных у жителей местах отдыха.

Воронежцам предлагают оценить качество голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 с тарифом «Мой онлайн». За 450 рублей в месяц предложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным трафиком в популярных соцсетях и мессенджерах, 500 минут для звонков на другие мобильные номера домашнего региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 по всей России. Также пользователям доступен бессрочный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов, сервис «SOS-пакет» и возможность покупать или продавать пакеты услуг на «Маркете».

Кроме того, Tele2 добавила в тариф опцию Wink. Basic. Она включает более 25 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, видео от популярных блогеров, более 100 ТВ-каналов. Просмотр контента доступен под одним аккаунтом на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, ТВ-приставке или через приложение в Smart TV.

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Акция проходит с 15 августа по 20 сентября 2022 года. Подробности доступны на сайте проекта.