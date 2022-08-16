Управление экскаватором как высокое искусство

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Победителей определяли в трех номинациях среди машинистов тяжёлой техники. В номинации «Лучший машинист погрузчика-экскаватора» победа у ДСК.

Водители автокранов и экскаваторов сразились в необычном конкурсе. Например, от машинистов потребовали выполнить рисунок. Оценивали, разумеется, не художественный талант, а владение автотехникой, ведь выполнить его необходимо было кистью, привязанной к ковшу экскаватора.

Остальные задания для машинистов экскаваторов и погрузчиков были не менее творческими. Например, забить гвозди ковшом экскаватора, закрыть ковшом спичечный коробок, разлить воду по стаканам из бутылки, закрепленной на ковше, а под конец – ударить ковшом по мячу так, чтобы он попал в ворота.

Лучше всех в номинации «Лучший машинист погрузчика-экскаватора» по признанию конкурсной комиссии стал сотрудник управления механизации Домостроительного комбината Александр Юдин. Он, к слову, непревзойденный мастер – в региональном этапе конкурса побеждает уже третий раз.

«Помогает опыт, – предположил Александр Юдин, – ведь машинистом погрузчика-экскаватора я работаю уже восемь лет. А еще я привык подходить к делу с умом. Сложнее всего было захватом переднего ковша взять покрышку, и одеть ее на стойку. Но и с этим заданием я справился с единой попытки. Кстати, интересно было не только показать себя, но и посмотреть, как другие работают. Этот конкурс – настоящее развлечение среди рабочих будней!», – поделился победитель.

Машинистам автокранов тоже было нелегко. Им предстояло, например, зацепить и переместить ведро с водой грузовым крюком так, чтобы не пролить ни капли. А также сбить кегли грузом, и, наконец, поместить маленький цилиндр в ёмкость.

Все задания по каждой номинации выполнялись конкурсантами с учетом времени. При достижении предельного времени выполнение задания прекращалось, а в зачет шли баллы, набранные до остановки.

Напомним, конкурс мастерства среди строительных профессий на региональном уровне курируют Департамент строительной политики и Союз Строителей Воронежской области. Цель соревнований – популяризация и укрепление престижа рабочих профессий. Стартовали соревнования еще в июле, а номинации «Машинист экскаватора-погрузчика», «Машинист экскаватора» и «Машинист автокрана» стали заключительными в конкурсе. Все лауреаты получили в награду кубки и денежные премии.