Мэр Вадим Кстенин «В сентябре Шилово свяжут с 3 районами города большими автобусами»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В Воронеже подвели итоги аукциона на обслуживание пассажирского маршрута №21, который связывает микрорайон Шилово с другими районами областного центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Вадим Кстенин 16 августа.

Муниципальный контракт заключат с «Воронежпассажиртранс». Этот маршрут, начинающийся от филиала стоматполиклиники № 7 и следующий до остановки «Школа» в Северо-Восточном районе остро нуждается в усилении. По словам градоначальника, Шилово сейчас активно развивается, там строится много жилья, появляются современные социальные объекты. Также в прошлом году реконструировалась улица Острогожская и появилась велоинфраструктура. А вот в развитии транспортной системы изменений не было видно. Теперь власти города это исправят.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– По итогам аукциона «Воронежпассажиртранс» получил право заключить контракт на обслуживание маршрута №21, который свяжет Шилово с Ленинским, Центральным и Железнодорожным районами. В самом микрорайоне он будет проходить мимо ключевых социальных объектов – поликлиники, школы и т. д. Трассировку маршрута по обращениям горожан мы немного откорректировали. Но главное – на маршрут впервые выйдут современные автобусы большого класса, это произойдет уже в сентябре, – поделился Вадим Кстенин.

Кроме того, мэр сообщил, что «Воронежпассажиртранс» сможет усилить осенью и маршрут № 63, который следует до «Гормолзавода».

– Надеюсь, горожане оценят эти изменения. Реализовать их нам позволила закупка 63 автобусов, которая прошла в этом году благодаря решению губернатора Александра Гусева о выделении из областного бюджета более миллиарда рублей, – подчеркнул мэр.

Он также рассказал, что в настоящее время профильным подразделением администрации ведется работа по изучению возможностей дополнительного расширении автопарка муниципальной транспортной компании. И продолжается выпуск на линию новой техники с системой климат-контроля. В Воронеже уже работает 45 таких единиц на маршрутах №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, Т17, 32, 49, 52.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Ирина Шабанова