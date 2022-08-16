«Приносили на урок ящерицу и сидели под партами»: молодая воронежская учительница рассказала о работе

Первое время молодому педагогу было трудно поддерживать дисциплину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С каждым годом в школы приходит все больше молодых педагогов с новыми идеями и правилами. Полина Некрылова, двадцатидвухлетняя учительница обществознания одной из воронежских школ, рассказала о своем опыте работы и поделилась мыслями насчет современной образовательной программы.

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1 сентября. Вот и началась школьная линейка. Наверное, самое нелюбимое событие у многих детей. В первых рядах стоят маленькие первоклашки с огромными бантами, прыгающие от радости и ожидания чего-то нового. Из колонок играет тихая музыка, на сцене директор выступает с речью. И среди этих криков стою я. С некоторой тоской смотрю на происходящее - больше не ученица. Вот и наступил новый этап. Отчасти я рада, что снова оказалась здесь. Мне всегда нравилось общаться с детьми, особенно в возрасте от десяти лет, поэтому и решила поступать в педагогический университет. И вообще тот факт, что можно положительно повлиять на судьбу ребенка или привнести частичку чего-то доброго и хорошего в его жизнь, всегда вдохновлял меня. Так я закончила пед и пошла работать в свою же школу.

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Сразу же пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Молодому педагогу первое время поддерживать дисциплину очень трудно. Нужно сразу же не зарекомендовать себя как строгого преподавателя. Но мне со своей внешностью было тяжело это сделать. Сама выгляжу, как школьница. Как-то на уроке в шестом классе произошел странный случай: ребята начали хлопать в ритм по парте. Я не стала ругаться, сказала: «Отвлеклись и хватит, давайте приступать к уроку». После чего начался твориться хаос. Им понравилось баловаться. Последовали крики: «Кто не ляжет на пол, тот дурак». И весь класс падал под парты. А когда я наконец-то начала объяснять тему, один ученик встал, вышел к доске и лег на пол на 10 минут. Знаю, какая реакция будет, если обратить на это внимание, поэтому просто проигнорировала. Так мне сорвали почти все занятие. Да, было трудно, но со временем дети привыкли и полюбили меня, начали относиться с уважением.

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Немного поработав с шестым классом, я заметила некоторые минусы в нашей школьной программе - она очень старая. Была такая ситуация: в рабочей тетради нужно было привести пример из фильма «Приключения электроника» 1979 года. В детстве я смотрела этот фильм по совету мамы. Но что говорить про нынешнее поколение?! Дети абсолютно не разбираются в таких примерах, поэтому им становится неинтересен сам предмет. Что делать в таких ситуациях? Я сама что-то добавляла: искала подходящее кино, происшествия и известных личностей. Помню, разбирали с ребятами тему «Кто ваш герой?». Ученики начали сами приводить примеры из современной культуры. Конечно, были там и Даня Милохин, и BTS, и Егор Крид, но так детям стало интересно учиться и говорить о теме урока.

Думаю, в этом и есть преимущество молодых учителей - мы берем дело в свои руки и с легкостью справляемся с такими проблемами. Я неплохо разбираюсь в современной культуре и стараюсь быть ближе к детям, поэтому мне несложно потратить время на поиски чего-то нового и интересного для них. Но на своем опыте скажу, что педагоги, у которых за спиной двадцать лет стажа, просто-напросто не вникают в это и учат по старым правилам.

Полина Некрылова. Фото: Предоставлено "КП"

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Спустя время мне стало гораздо легче и интереснее работать. Сначала пугала документация, нужно было много чего заполнить. Но потом я стала справляться с этим в течение одного рабочего дня. С детьми тоже получилось наладить контакт, они стали будто родными. Долгое время я заменяла классного руководителя у четвертого класса. Эти ребята мне особенно запомнились. Малыши сами проявляли ко мне интерес, с ними было интересно поговорить и поделиться чем-то новым. Мы играли в игры и весело проводили занятия. Как-то весной ученик принес в школу ящерицу и собрался держать ее весь день в пенале. Он не понимал, что там ей будет плохо. Мы с ним побеседовали, придумали имя животному. Я предложила выпустить ящерицу на территории школы, чтобы та всегда была с нами. После урока мы пошли во двор, и всем классом это сделали. Ребятам понравилось. Я тоже осталась довольна, что смогла донести до ребенка простую мысль, а он отнесся с пониманием.

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Многие родители и остальные взрослые часто жалуются на большую нагрузку в учебных заведениях, но на самом деле дети справляются с ней хорошо. Старшие классы сами расставляют приоритеты. У младших же все зависит от учителя. Когда я училась в школе, тоже считала нагрузку довольно-таки большой. Но сейчас понимаю, что все реально выполнить.

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До моего ухода осталось совсем немного. За время работы я заметила главный минус большинства школ. Мне стало понятно, почему увольняются молодые педагоги: слишком много запретов и идей, которые нельзя реализовать. Все загнаны в рамки и выходить из них запрещалось. Но сложнее, конечно, детям, ведь они не могут самовыражаться. Если ученик предлагает что-то новое и необычное, к чему не привыкли другие учителя и директор, то это сразу может пойти ему в минус. Считаю это основной проблемой современных школ. Время идет, а ничего не меняется.

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25 мая. Вот и настал день икс. Это был последний звонок - любимый праздник учеников. Я знала, что долго не задержусь в этой школе из-за переезда в другой город. Но при других обстоятельствах осталась бы. Своим ребятам я решила устроить сюрприз и записала прощальное видео. Привела детей в класс и включила на проекторе запись. Получилось очень трогательно. За год мы стали одной большой семьей, и было грустно уходить. Мы здорово попрощались. Школа запомнилась мне хорошими эмоциями и впечатлениями. Я рада, что смогла вернуться сюда и получить большой опыт.