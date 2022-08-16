Субсидии на оплату ЖКУ в Воронежской области получили почти 77 тысяч семей

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В Воронежской области по итогам семи месяцев 2022 года правом на получение субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) воспользовалось 76 647 семей. Такие данные 16 августа привели в региональном департаменте социальной защиты.

Всего в этом году на субсидии жителям на оплату ЖКУ в регионе предусмотрено более 1,8 млрд рублей. Из них 1,5 млрд выделят из областного бюджета, а 300 млн — из бюджета Воронежа.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СУБСИДИИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

– Одиноко проживающим гражданам с невысоким доходом;

– Семьям с невысоким доходом, у которых не хватает средств для оплаты ЖКУ.

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КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ДОТАЦИИ?

Как рассказали в департаменте социальной защиты региона, субсидии рассчитываются, исходя из установленных стандартов стоимости ЖКУ. Дотацию можно получить, если расходы на оплату квартиры и «коммуналки» больше, чем соответствующая максимально допустимая доля трат в общем доходе семьи.

Для жителей региона— это 22%, для многодетных семей — 18%, для жителей Воронежа — 22%. Одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и одинокие матери со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума могут получить дотацию в 15%, а если их среднедушевой доход меньше или равен прожиточному минимуму — 10%.

КАК ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Жители региона могут обратиться за получением этой меры поддержки в районный отдел социальной защиты по месту жительства, Многофункциональный центр или оформить ее через портал госуслуг.

Ирина Шабанова